孩子整爛$8墨條包裝袋被迫買下　港媽不忿公審店舖　一句話惹公憤

「如有損壞，照價賠償」，購物常見到店舖貼有這句警示，但對於損壞定義的理解卻人人不同。有港媽在社交平台發文表示，日前到荃灣一間文具店購物時，兒子不慎損壞了價值8元墨條的包裝，結果被店員要求照價賠償。港媽最終買下墨條，但心有不甘質疑，「如果件貨係價值$800、$8000、$80000，就因係（為）整爛個包裝袋就要買咗佢？」，結果惹來網民一面倒批評，直斥「最大嘅問題，就係妳覺得自己無問題」。



有港媽在討論區發文表示，日前到荃灣一間文具店購物時，其小孩損壞了價值8元墨條的包裝，結果被店員要求照價賠償，被迫買下。（Facebook群組「荃灣人」）

該港媽日前於Facebook群組「荃灣人」發文分享事件，指前日（4月23日）帶小孩到荃灣一文具店逛街，其間孩子損毀了店內價值8元的墨條，被職員要求她買下貨品。

港媽表示，「整爛嘢一定係因（應）該賠」，惟她見到貨品只是包裝損壞，質問職員是否包裝損壞就要買下貨品，職員則回答「係」。最終港媽被迫買下了貨品，但繼續質疑：「如果件貨係價值$800、$8000、$80000，就因係（為）整爛個包裝袋就要買咗佢？」她又說，「小朋友也都知錯，以後行街眼睇手勿動」。

帖文引來網民一面倒批評，直斥該港媽心態扭曲是非不分，「很多地方都寫有：損壞貨品，照價賠償」、「將責任推卸畀人哋，一種極度扭曲嘅心理保護機制」、「管好自己的小朋友」、「意思係覺得唔應該賠？自己縱壞細路，就唔好帶出街害人，人哋係做生意的」、「最大嘅問題，就係你覺得自己無問題」、「好簡單，你去店舖會唔會買爛咗包裝嘅貨品」。亦有網民認為，用8元就可以教育小朋友正確觀念，「值得啦」。

目前帖文已被移除。