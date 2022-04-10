家居收納｜常用家品隱身大法　紙巾盒倒放枱底　modem收埋入櫃桶

日美醬介紹過一位有潔癖的日本小哥，他每天下班到家之後，就是「拼命」地打掃衛生。於是有網友說現在的男孩子都這麼優秀了嗎？還真的是，最近日美醬又發現一位寶藏小哥，他熱愛極簡生活，喜歡定期斷捨離，日子過得簡單又自律，一起來看看吧！



由於面積不大，小哥的家沒有設置玄關。進門的亮點在於門上裝了一個風鈴，每天進門時就會叮叮噹噹地響，給生活增添了一絲小趣味。進門的右手邊就是一個小型的收納櫃，收納櫃內側掛了一個粘鉤，用來放鑰匙。其它的隔層則是放了鞋油、雨傘和小哥僅有的四雙鞋。門前還放了把椅子，椅子上放了一盞燈，是小哥對房間的一處設計。

普通的落地燈平平無奇，這樣的組合反倒給房間起到了裝飾作用。入口處正對的就是客廳，放了一個飯桌，一個收納架、一個枱燈，一個電腦屏幕。簡單的綠植和裝飾畫給房間點綴了一絲生機。平時小哥就在這裏吃飯、工作，看書或者打打遊戲。桌子下面放了一張抽紙盒，這樣桌面不會顯得雜亂。放在固定位置也不會忘記，使用時也非常的方便。

通常外露的用品原來也可隱藏 雜物少才能突出落地燈、掛畫等裝飾 點圖放大看看小哥的極簡小窩👇👇👇

+ 20

雖然客廳只有一個收納架，但是小哥日常所需的用品幾乎都收納到裏面了。即便有很多的書籍，如果將它們集中擺放收納，一點也不會亂。反倒讓整個空間顯得更加整齊，間接地起到裝飾作用。還記得自家家裏造型很醜，線子也很長的路由器嗎？很多人不知道如何收納它，但這位小哥索性放棄了路由器，改用這種口袋式wifi，平時放在抽屜裏就好。還有很多人的家裏養了各種各樣的綠植，但由於工作忙經常忘記澆水，很多綠植就枯萎了，留下一個又一個花盆，佔地方還弄得很髒。但是小哥家裏的綠植很少，只有這一盆小哥卻養了十年，直到現在都生長的很好。所以養綠植，一定要少而精。

下面要介紹的是最容易「髒亂差」的廚房區域，但小哥家的廚房除了一眼能看到的燒水壺和案板，幾乎沒有什麼東西。那是因為他堅決保持「枱面整潔」，使用完的物品要立刻清洗乾凈，桌面不要留一滴水漬。微博爐和鍋具、碗筷都收納到櫃子裏，油鹽醬醋調料也要收納起來，等到使用時再拿到枱面上。浴室也同樣乾乾凈凈，枱面上只放日常消耗品。護膚品、清潔劑、吹風機等都收納到洗手台下側的收納盒中。

最後一個房間就是卧室啦，可以說是除了床就空無一物了。床對面的衣櫃容量很大，每一扇門後面都收納了不同類型的衣物，整整齊齊，一絲不苟，一些小用具也有專門的掛鉤給掛起來。其實這樣來看小哥的東西不算很少，但是家裏卻非常的整齊和乾凈。

日美醬總結了一下小哥的收納方式，大概是能收到櫃子裏的全都收進去，但是絕不是扔進去這麼簡單，一定要擺放整齊。不僅眼前的空間要舒適乾凈，自己取放物品時也要快速便捷，這才是日式極簡收納的核心。你，學會了嗎？

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】