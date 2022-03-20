一格放一樣嘢嘅「陳列式收納法」　讓日常用品都變成裝飾一部分

男生可以精緻成什麼樣子？看看他的房間就知道。今天日美醬就帶大家來參觀下日本一位精緻小哥的MUJI風極簡房間。小哥的房間佈置和收納技巧非常值得大家學習，一起來看看吧！



小哥的家是一居室，面積約21㎡，還有一個小陽台。玄關處的門上用MUJI的磁吸掛鉤，掛了一些打掃用具，比如刷子、細節刷、和防塵口罩。玄關的右手邊就是浴室，入口處放了一塊地毯，這塊地毯雖然造型簡單，但是綠色一下就點亮了房間，看著心情就愉悅起來。洗衣機的右側放了一個置物台，裏面放的洗衣凝珠。收納盒和置物台都是MUJI的，小小洗衣區也能變得乾凈清爽。

通往浴室的門前，也放了一塊硅藻泥地墊，吸水效果好，顏值也很高。地墊的左上方就是洗漱台了。小哥的收納原則是絕不讓洗漱台上出現任何多餘的東西。小哥的牙刷和杯子都是木質的，他覺得木質的物品總能讓人感到溫暖。洗手液是Aesop這個牌子的，在很多日本家庭都能看到它的身影。至於洗面奶那些小物，就都收納到櫃子裏隱藏起來。看來小哥的護膚品都是少而精，一個蘿蔔一個坑。鏡子後面的空間也可以用來收納，乾乾凈凈整整齊齊，像展示櫃一樣。看完了洗漱間，咱們來看看玄關右側的鞋櫃，依舊是「商品式」陳列……

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接下來咱們再去看看客廳，客廳與卧室相連，同樣用了大面積的綠色地毯來點綴空間。客廳的右側是廚房，這麼乾凈，恐怕廚房只是擺設，小哥平時不做飯吧。事實上，小哥每天都會做飯，只是他又把所有的廚具都隱藏了起來。所以有個大容量的收納櫃，真的非常有必要。大致看了下房間風格和佈局，咱們再來看看小哥的家具。木質的家具搭配清新綠植，讓房間裏漫延著一股自然氣息，會給人一種身處小森林的感覺。

整個房間裏最吸睛的當屬這個木架，這個木架是小哥自己找木匠定製的，質感非常好。不僅成為了卧室和客廳隔斷，還是一個展示架，起到裝飾的作用。那些精緻好看的小物件都可以擺放在上面。同樣運用到陳列式收納的還有牆上這兩排置物架，輕輕鬆鬆把家變成美術館。卧室雖然只有小小的幾平，但也別有洞天。比如這個毛茸茸的四件套和地毯非常大，毛茸茸的為冬天帶來溫暖的感覺。右側的置物架可以用來當做工作台，這一處小設計未免也太理想了。到了晚上打開燈，看著窗外的夜景，真是舒適又愜意。

這就是日本這位小哥的家，日美醬總結了一下小哥的收納方式，大概是能隱藏的全部隱藏，東西在精不在多，一些喜歡的好物也可以起到裝飾性作用。這種陳列式收納——你，學會了嗎？

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