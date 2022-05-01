業主疑隱瞞平台曾有人墮樓　港媽租樓中伏蝕按金棄租：用錢買教訓

香港土地問題嚴重，要尋得安樂窩並非易事。有港媽日前大呻租樓中伏經歷，稱看中美孚1個平台層數單位，與業主直接洽談後決定簽約租住。沒料簽約翌日便發現單位外的平台原來曾發生有人墮樓死亡事件，頓時決定退租，同時質問業主，惟對方竟指「冇問就冇講」，更要求沒收1個月按金作為賠償。港媽直指事件令她憤怒又困擾，狠批涉事業主「唔誠實無良心」，大嘆用錢買教訓，呼籲一眾街坊小心。



有港媽日前大呻在美孚租樓的中伏經歷，指簽約後才發現單位外的平台位置曾有人墮樓亡，惟業主未有主動告知，質疑對方刻意隱瞞。（資料圖片）

該名港媽於facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，稱與家人首次租樓，在網上看到業主自行放租的帖文，看中美孚新邨4期1個3樓平台單位。她指睇樓時曾問及業主單位有否特別情況，「包括有冇人跳樓同近期好hit嘅老鼠問題」，對方未有正面回答，「好叻咁輕輕帶過平台係大廈外面嘅地方唔會屬於凶宅，冇老鼠問題等」。

港媽於是決定簽約，沒料翌日翻查資料竟發現，單位外的平台3月尾曾發生有人墮樓身亡事件，「正正跳喺單位外，即刻問業主，佢話我冇問過」。她指因與2名小朋友同住，頓時決定棄租，惟業主卻稱「你冇問就冇講」，更要求沒收1個月按金作為毀約賠償，令她非常憤怒，「係吖，你單位唔係凶宅，只係有人死係你平台窗前啫。阿業主，你自己案發後1個月都冇就即刻全家搬離再放租搵水魚，你唔驚，覺得冇問題又點解要即搬」。

港媽直言如早知曾有墮樓事件，必定不會簽約，批評業主「無誠信同無道德」。（資料圖片）

港媽事後質疑業主刻意隱瞞，直言如早知曾有墮樓事件，必定不會簽約，「我氣憤嘅係業主無誠信同無道德，如果一早同我講，係我個人考量問題，而唔係之後俾我發現就話我唔應該介意」。她坦言今次「用錢買教訓」，指業主已刪除舊有帖文，提醒街坊小心，「地產Agent同律師同我講，經佢哋就一定會披露，平台中招未必mark喺land search（土地查冊），自讓佢唔講你唔知」。

帖文引來美孚街坊關注，有人批評涉事業主毫無誠信，「佢咁唔老實，仲要自己搬走，再隱瞞事實想租出去」、「業主係冇良心㗎，但又真係唔計凶宅，佢冇講大話，不過披露資料唔全面」。亦有人認為樓主買樓租樓前也有責任自行做足功課，「樓主咁在意就租前要research定，上網睇新聞或者直接問下管理員、隔籬鄰舍」、「對於你嘅經歷深表同情，租屋買樓真係要自己做足功課，唔好只聽業主同agent 講，就算land search冇嘢都要睇埋該區新聞，甚至問埋座頭保安」。

同場加映：租客欠租突通知將搬走 業主憂變租霸求救 網民話呢招先係上策↓↓↓

