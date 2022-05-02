18歲護士遭吊死院外牆上　家人崩潰控高層輪姦滅口　警方卻咁樣講

印度發生恐怖懸疑命案！一名18歲女護士上班第一天就突然死亡，屍體更被吊掛在安老院（nursing home）圍牆上，慘不忍睹。死者家人認為事件不單純，指控包括安老院老闆在內的4人輪姦女兒後殺人滅口，不過警方引述驗屍報告，未發現有強姦證據，會再進一步檢驗，又認為今次是自殺案件。



一名18歲女護士上班第一天就突然死亡，屍體更吊掛在安老院（nursing home）圍牆上。（示意圖／資料圖片）

綜合印度傳媒報道，事發於當地北方邦烏那奧縣（Unnao）1個城鎮，1名18歲女護士上周五（4月29日）被安排返夜班，亦是她第一天上班的大日子。詎料翌日（4月30日）早上11時，該女護士被發現被吊死於安老院圍牆，臉上戴着口罩。

安老院事後第一時間向死者母親表示，女護士是自殺輕生，惟母親不接受該說法，更向警方控訴，稱女兒被安老院老闆在內的4名高層人員集體性侵強姦，再殺人滅口。

該女護士被發現吊死於安老院圍牆，臉上戴着口罩。（示意圖／資料圖片）

安老院內部及周圍都沒有安裝閉路電視，目前警方已立案，以強姦及謀殺罪調查相關人員。不過至周日（5月1日），警方引述驗屍報告表示，未能證實死者曾遭強姦，指死者死因是窒息，而她的身體沒有任何內部或外部傷害。警方又說，護士的陰道拭子樣本會送往進一步檢驗，但認為今次是自殺案件。

報道又引述警方稱，事發當日死者感到不安，因其情人要另娶他人，而死者死前曾致電該男子，但警方未有透露更多詳情。