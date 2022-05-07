內地男貼「台灣辣妻鬧人影片」登熱搜　羨煞百萬網友：一定好幸福

大陸微博網友「超級無敵小學生」5日發了一則影音稱「女朋友是台灣人是什麼體驗？」，影片中，一名台灣正妹和大陸老公因為亂丟東西吵架，該影片在3小時內就超過180萬人次瀏覽，也迅速登上微博熱搜。



影片中，老公為了示範台灣老婆多麼有禮貌，故意將髒襪子丟向正坐在沙發上的老婆……

【附字幕】點圖放大睇睇無數網友超羡慕片中老公嘅理由▼▼▼

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隨後，老婆秒發飆，但一連串質問還用了「不好意思」、「請問」、「拜託你」、「麻煩你」、「拜託你幫幫忙好不好」等等。

網友看後笑翻稱，「那都是別人家的女朋友」、「哈哈哈有個台灣女朋友一定會很幸福吧」、「這種女朋友請給我來一打」、「好客氣的罵人，那些麻煩你、請問，我們這邊統統沒有，直接懟了，哈哈哈」、「這女朋友說話真好聽呀。很溫柔，男人理想中的女朋友吧」、「發脾氣也好溫柔，很舒服來著」。

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