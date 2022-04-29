12星座｜鬧交一定傷感情？3對奇葩情侶越嘈越愛　獅子天蠍互不讓

爭吵和紛爭在很多人看來，或許都帶有很強的負面因素，彷彿他們的存在會非常影響人與人之間感情的發展。



但其實有些人無論經歷怎樣的紛爭，雖然能夠讓讓感情越來越好，因為對於他們來說，吵鬧永遠都不會讓情感按下暫停鍵。那麼今天就帶大家深度揭秘，吵吵鬧鬧但感情超好的星座CP，小夥伴們快來看看吧！

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白羊座vs處女座

白羊座的小夥伴真的可以說是絕對的情緒化，他們風風火火的性格雖然如暖陽一般熱烈，但也會化身一顆地雷，稍有不慎的引爆。處女座的小夥伴渾身上下都散發著理性的光輝，他們嚴謹又克制，遇事從來不會衝動，反而能夠無比淡定地處理。當如火山爆發般滾燙的白羊座遇到穩如冰山的處女座，雖然會因為一些想法和理念的不同引發爭吵，但溫暖的白羊也會融化處女座的心，換上處女座變得更加熱情奔放，而理性的處女座也會引導白羊座克制自己的暴躁情緒，變得更加認真謹慎地思考問題，感情也會隨著爭吵而變得緊密。

獅子座vs天蠍座

獅子座的小夥伴在生活中真的宛如霸道總裁一般，他們做事果斷雷厲風行，有著說一不二的性格，也有著震懾全場的氣質。天蠍座的小夥伴通常都會化身為幕後的大boss，他們不會輕易的顯山露水，反而能夠隱藏住自己的鋒芒，在關鍵時刻給予敵人致命一擊。兩個人都有著極強的王者風範，俗話說一山不容二虎，他們都有著強勢的特質，這也會成為他們爭吵的主要原因，彷彿誰都不願意輕易為對方低頭，但隨著時間的推移，獅子座會懂得以平等的姿態與人相處，天蠍座也會變得更加願意表達，彼此都成為對方那個最密切無間的同伴。

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雙子座vs人馬座

雙子座的小夥伴天馬行空的思維常常讓人跟不上節奏，他們有著無比跳躍的頭腦，但也會讓人摸不清頭緒。人馬座的小夥伴有著強烈的好奇心，他們渴望去探索更廣闊的天地，總是不願停下自己向前的腳步。雖然他們的身上都有很多共通點，總是能夠在意想不到的情況下一拍即合，但也正是因為他們太過相似，所以會在一些小事上爭吵，但他們也是是最了解對方的那個人，再吵鬧後反而也會快速的翻篇，不再糾結於過往的恩怨。並且雙子座會帶領人馬座在自己的幻想裏遨遊，卻期待更加美好的未來，而人馬座也會帶領雙子座去體驗更新奇的事物，去創造最美好的回憶。

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