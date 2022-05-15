上班笨手笨腳視力變差　24歲護士求醫驚揭巨型腦瘤　11症狀要注意

【腦癌／症狀／徵狀／職場健康】經常失平衡、視力變差、脾氣變得暴躁，原來隨時是身體警號！蘇格蘭一名24歲護士上班時常常站不穩失平衡，本以為是因為自己「笨手笨腳」，惟當視力也逐漸變差，甚至出現「重影（複視，double vision）」，加上脾氣變得暴躁，她便感到情況不對勁，於是到醫院檢查，驚悉原來腦部長了一個巨大的星狀細胞瘤（astrocytoma）。幸好治療及時，她目前已康復並重返工作崗位。



綜合外媒報道，蘇格蘭24歲護士芬恩（Fern Cameron）於醫院當夜班時，常常失平衡站不穩，她以為是自己「笨手笨腳」便忽略。惟至2021年1月，她變得脾氣暴躁、更容易受傷，視力亦愈來愈差和有「重影」，感到不對勁的她決定求醫檢查，沒想到一進行磁力共振（MRI）檢查發現，芬恩大腦原來長了一顆巨大的星狀細胞瘤（astrocytoma）。

經過手術及努力接受治療，芬恩終成功戰勝病魔，休息5個月後再返回工作崗位。芬恩透露，目前想積極做一些事情，並參加5月舉行的慢跑26.2英里（約42公里）挑戰賽，為腦腫瘤研究籌集基金，「人們缺乏對腦瘤的認識，也不認識腦瘤症狀。我這麼做不只是為了自己，也是為了所有與這種毀滅性疾病戰鬥的人們」。

經過手術及努力接受治療，芬恩終成功戰勝病魔，休息5個月後再返回工作崗位。（網上圖片）

腦癌11大徵狀要注意



在香港，癌症是十大致命疾病之首，每年有數以萬計港人因癌症死亡。而根據香港防癌會，腦癌主要有11大症狀，如有懷疑，應及早求醫。

1）癲癇（局部／全身）

2）頭痛

3）嘔吐

4）意識偏差或糢糊、性格轉變、記憶衰退

5）上、下肢體運動及感覺出現障礙、痲痺、半身輕癱、肢體震顫

6）耳鳴、暈眩

7）面部肌肉痳痺、疼痛或吞嚥困難

8）視力減退、疊影、視野缺損

9）內分泌失調

10）語音不清、說話困難

11）大小便失禁

