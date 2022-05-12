台女學生遙距上堂偷小便忘記熄咪　全程直播「殊殊聲」事後更尷尬

台灣新冠肺炎疫情急速升溫，根據當地教育部統計，截至10號，各級學校累計5萬1177名學生染疫，全台灣有22縣市、2021校採全校或部分班級暫停實體課。



一名在家遠距上課的台灣女大生表示，她趁課堂中間偷溜「解放」，殊不知忘記關上咪高峰現場實況完全轉播給同課師生，讓她羞愧大喊「有夠尷尬」。（點圖放大看女苦主自揭尷尬經歷及網民留言👇👇👇）

+ 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

一名台灣女大生在「Dcard」發文，她提到遠距課程時趁著討論空檔，偷溜到廁所解放，「因為忍有點久，想要有得到解放、過癮的感覺」，她回憶當時不僅一邊深呼吸、吐氣，甚至「上得特別大聲」。

原PO享受「解放的快樂時光」完之後，卻發現有2、3位朋友同時傳訊息「可以把咪高峰關掉嗎」，此時原PO才發現解放之前忘記將咪高峰關靜音，一時晴天霹靂讓她驚呼「什麼？Oh my觀世音」。事後，她回想上課時教授音量愈來愈大，可能是想藉此將上廁所的聲音蓋掉，尷尬經歷讓原PO大嘆「經過這次慘痛的教訓，知道下次應該等下課再去上廁所」。

糗事曝光也吸引許多網友留言，「社死（社會性死亡，指人被社會忽視、孤立或隔離）」、「這ASMR（最常見由特定的聽覺或視覺刺激所觸發，表明了欣快感的主觀體驗）公開表演，男同學都臉紅了」、「大型社死現場，R.I.P」、「讓我想到以前有一個女實況主上廁所也把mic帶進去，結果全部觀眾聽她在廁所裡演奏交響曲」、「好好笑！妳太可愛了」；另外有網友表示可以將手機放在廁所外，原PO對此回應平常都會關咪高峰、上廁所也不會帶手機，不過這次怕途中被老師點名才帶著手機，殊不知卻鑄成大錯。

【同場加映】連登仔睇錯更表4個月自製WFH：老細唔記得咗我 最後結果超意外（點圖放大瀏覽👇👇👇）

連登仔睇錯更表4個月自製WFH：老細唔記得咗我 最後結果超意外（01熱話製圖）

+ 11

延伸閱讀：

藥師心動想跳槽台積電因「這理由」 網友全看傻：你要檢討

公司新人才藝表演「示範快篩」不打噴嚏 下秒浮出2條線尷尬了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】