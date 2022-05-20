準新娘禮金要呢個數遭拒　稱心寒被當免費工人　網民：好貴的工人

許多情侶一旦要步入婚姻，談親事就是一大考驗，即使小倆口感情再穩定，也有可能因為雙方家長喬不攏，最後鬧得不歡而散，一名台灣準新娘表示，她提出大聘66萬元（台幣，下同），小聘23萬元，卻遭到男方家人拒絕，她感到心灰意冷，「覺得你家只是想找一個免費傭人」，貼文一出引起熱議。



該名準新娘在臉書「靠北婚姻2.0」發文，爸媽對她說「聘金是給你以後生活保障」，收到聘金一定會給她，原PO也認為，「也是對你家的考驗，看看我在你家的重要性，從你家願不願意拿錢出來就可以知道了」。原PO提出，大聘66萬元，小聘23萬元，但卻被男家拒絕。她內心感到不滿，「聘金我家也沒有多要，我周圍朋友很多都是這樣收，還有幾個大聘是開88萬跟108萬，收最高一個是開188萬」，由於聘金談不攏，原PO心冷，「從談聘金的情況下，我真的覺得你家只是想找一個免費傭人，連這一點小錢也不願意出，愈來愈對你家反感」。

貼文一出，原PO遭到許多網友砲轟，「你怎麼不嫁你周圍朋友的老公」、「好貴又好兇的傭人」、「其實也不是給不給或金額大小，而是你值不值」、「其實他們已經悄悄的在討論怎麼解除婚約」、「女兒賣個好價錢」、「聘金收的越多，嫁過去當傭人的機率越大你懂不懂啊」。

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