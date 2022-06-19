解夢｜夢見這6種昆蟲「事業運爆發」蝴蝶飛舞暗示未來生活極富貴

【解夢／夢見昆蟲】每個人都有做夢經驗，尤其專家指出在一個夜晚中，大家都有機會出現4～7個夢！



事實上，夢境可反映一個人的心理狀態或近期運勢，而「昆蟲」在解夢中多數都有受干擾之意。不過命理網站《旺好運》則分享出，若最近夢到「6種昆蟲」其實是代表事業運即將攀升！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、夢見蠍子

蠍子代表會為了工作目標勇往直前，不顧一切拼命，且事業能獲得成功。

二、夢見蜜蜂

蜜蜂是吉祥象徵，表示有朋友相助，因此若夢見吃蜜蜂則可能突然升職，亦或彩劵中獎等。

三、夢見蒼蠅

蒼蠅有困擾、被陷害等象徵，因此若夢見擺脫蒼蠅，就表示事業能有所突破。

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四、夢見蜻蜓

夢見成群的蜻蜓，表示未來有良好發展，亦或可遇上出色的對象。

五、夢見螞蟻

螞蟻是祥瑞之兆，若夢見許多螞蟻遊行就表示生意興隆。

六、夢見蝴蝶

夢見花叢中飛舞的蝴蝶，代表可過上豪華富裕的生活，尤其若夢見蝴蝶落在頭上、肩上等，事業晉升可三級跳。

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