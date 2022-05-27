有些人一進入睡眠就會開始發夢，也有一些人只是在某些特定的情緒中才會出現夢境。我們常聽別人說：日有所思，夜有所夢，當我們在白天一直思考的事情或一些不安的情緒，到了晚上會較容易夢到相關的夢境。



外媒《Healthline》曾經報導，雖然每一個人的夢境都是獨一無二的，但其實都有著一樣的主題，而專家也列出了12種最夢到的夢境，讓你可以瞭解你的心理狀態。

雖然至今仍無醫學可以證明與認同解夢的作用，但是當睡眠專家深入瞭解後，做出的解夢說法大多數都能被接受，並廣泛歸類成以下這12種夢境的解說。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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#被追趕

夢到被他人追趕，那麼就表示你此刻可能正在逃避著某些問題或人，所以激發了你的戰鬥心或出現逃跑的反應。

#從高處墮下

這個夢境相信很多人都夢過，就仿佛自己突然從高處往下掉。如果夢到墮下的時候感到害怕，這表示你其實擔心著某件事情會出現難以控制的情況。

#出現在學校

如果夢見自己出現在學校，那麼很可能在現實中你有著一些問題還沒如預期般得到解決，又或者還有一些重要的事情還沒做好準備。

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#飛行或漂浮

如果你在夢境中夢到可以自由地飛翔，不管是飛行的方向、路線或地點都能隨心所欲地去，那麼就要恭喜你，因為這表示你此刻沒有面對任何障礙或難題。

#快遲到

如果你夢到在趕著搭各類交通工具，不管是火車、飛機、巴士等等都接近遲到，那麼很可能在現實中會錯失好機會。除了這個原因之外，也有可能你心裡一直擔心自己很難達到他人的期望，讓你覺得沒有安全感。

#工作壓力

如果平時在工作時一直承受著許多壓力，那麼在夢中也會夢到與工作壓力有關的夢境，顯示你在工作上有著一定的焦慮。

#掉牙齒／骨折

有許多人經常會夢到掉牙齒或骨折的夢境，又或者在夢中經歷著其他與健康有關的夢境，那麼表示你的內心深處擔心會有些東西會離你而去。另有一個說法是，你對未來所不知道的變化感到擔憂。

#已去世的人

這就要似乎出現在你夢境的這個人與你的關係，如果夢見的是心愛的人，那表示你仍然處於傷心難過中；如果夢見的是曾經傷害自己或看到對方讓你感到害怕的人，那麼這個人留給你的陰影仍然非常深刻。

#動彈不得

這很可能是出現了類似“鬼壓床”的現象，當然在醫學上不認為真的有鬼在壓著，但只是大腦清醒，但身體仍然處於不能動彈的狀態。

#性行為

這種夢境很常見，但其解釋則要看在這一場性愛的夢境中你的感受，但通常都表示身體希望可以有更親密的關係。

#裸體

當你夢見周圍的人都穿著衣服，就只有自己是處於裸體狀態，那麼就表示你很沒有安全感、而且很脆弱，也非常擔心其他人對自己的評論。

#獨自一人

這個夢境會有兩種說法，如果在夢中獨自一人的時候感覺如釋重負，那麼恭喜你，因為這表示你正邁向獨立；但如果夢到的時候覺得很沉重、很孤獨、感覺被遺忘，那麼表示你對於生活中經常被他人忽視而感到無力。

以上這些夢境的解說其實還真的與我們的生活很貼近，如果經常出現這樣的夢境，那麼就要正視一下自己的心理狀態哦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】