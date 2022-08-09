瘧疾蚊患｜蚊最愛咬4類人！衛生署6招防蚊　常喝這類飲品竟最惹蚊

夏天炎熱潮濕又多蚊，加上本港自7月起錄得多宗可致命的輸入瘧疾個案，令防蚊問題受到關注。衛生署衛生防護中心就列出了預防蚊子叮咬及滋生的措施，更特別提醒避免使用有香味的化妝品或護膚品。而日本有專家指出，由於蚊子會被二氧化碳吸引，常喝碳酸飲品的人會比一般人更容易吸引蚊子，須密切留意。



夏天炎熱潮濕又多蚊，加上本港自7月起錄得多宗可致命的瘧疾個案，令防蚊問題受到關注。（gettyimages）

夏天多蚊，加上香港近日錄得多宗由瘧蚊叮咬傳播的瘧疾輸入個案，引起社會對防蚊的關注。翻查衛生署衛生防護中心網頁，列出了「預防蚊子叮咬及滋生的措施」，建議穿着寬鬆、淺色長袖上衣及長褲，並於外露的皮膚及衣服塗上含「避蚊胺（DEET）」成份的昆蟲驅避劑，更提醒要避免使用有香味的化妝品或護膚品。

夏天防蚊措施十分重要。（gettyimages）

衛生防護中心又教6招防止蚊蟲滋長，包括：

1）防止積水，每星期為花瓶換水一次

2）避免使用花盆底盤

3）緊蓋貯水器皿

4）確保冷氣機底盤沒有積水

5）把用完的罐子及瓶子放進有蓋的垃圾桶內

6）妥善存放食物及處理垃圾



愛喝這種飲品更吸蚊！一血型蚊子「最愛」

除了日常生活環境，原來飲品種類、血型，甚至腳臭都是吸引蚊子的關鍵。日本害蟲防除技術研究所的所長白井良和早前於節目《知りたいッ》（想知道）指出，二氧化碳、體溫、汗和腳臭都是吸引蚊子叮咬的關鍵。

日本害蟲防除技術研究所的所長白井良和早前於節目《知りたいッ》（想知道）指出，二氧化碳、體溫、汗和腳臭都是吸引蚊子叮咬的關鍵。（節目截圖）

白井良和解釋，汗水所含的乳酸和氨基酸，以及腳臭的戊酸都會吸引蚊子，而新陳代謝較快的小孩和孕婦因為體溫較高，亦容易成蚊子目標。他又提到，喝碳酸飲品的人會從呼吸和皮膚釋放更多的二氧化碳，故會比一般人更容易吸引蚊子叮咬。

至於血型，白井良和說O型的人最易吸蚊，其次是B型及AB型，A型則最少被咬。