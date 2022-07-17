大便擦屁股次數有限制！醫生警告勿擦到無糞漬　見到這顏色要收手

【健康百科】大便後你通常會用廁紙抹得多乾淨才「收手」？台灣主治大腸直腸外科及痔瘡手術的醫生鍾雲霓指出，肛門處的皮膚很稚嫩，建議清潔時擦約4至5次就好，見到廁紙擦到淡淡淺黃顏色就要「收手」，剩下洗澡時再清潔即可，否則若過度或不當清潔，可能令肛門破皮甚至發癢，得不償失。



大便後擦屁股次數原來有限制。（gettyimages）

「痔瘡達人」、主治大腸直腸外科及痔瘡手術的醫生鍾雲霓於網頁發文，講解「肛門搔癢」問題。她表示，「肛門搔癢」這個症狀常佔了門診患者的四分之一，尤其發生在季節變換時，原因除了細菌、病毒、寄生蟲感染，以及痔瘡脫垂、肛裂等疾病，原來還包括過度清潔及飲食習慣等。

過度清潔隨時大鑊



「痔瘡達人」、主治大腸直腸外科及痔瘡手術的醫生鍾雲霓。（網上圖片）

清潔方面，鍾醫生指出，排便後擦屁股要注意次數，4至5次左右便可，否則可能把皮膚擦破造成刺痛痕癢，「擦到第四張衛生紙有淡淡糞便咖啡色時，我們通常會再擦一張；但擦第五張衛生紙時，如果還有淡淡淺黃，或淺黃綠色，想擦到都沒有顏色，再擦第六張，很有可能就把皮膚擦破了，刺癢痛接連而來。擦不夠和擦過頭這中間，有時拿捏很難。所以都會建議患者擦到淡淡淺黃顏色就收手」。

她又建議晚上洗澡後可以塗一些凡士林，替肛門表面補油，或如廁後用溫涼水洗、輕輕按乾，避免皮膚受到傷害。

鍾醫生建議晚上洗澡後可以塗一些凡士林，替肛門表面補油，或如廁後用溫涼水洗、輕輕按乾，避免皮膚受到傷害。（gettyimages）

飲食習慣要注意



鍾醫生亦歸納會引起肛門痕癢及肛門周邊皮膚過敏的食物，飲食時可以注意。

刺激的：煙、酒、辛辣、咖啡、茶、可樂、朱古力、加工食品

太甜的：含糖手搖飲品、精製甜點

麵粉類：小麥、麵包、麵條、蕎麥、麥麩

易引起組織胺上升的：海鮮、蝦蟹

易敏乳製品、蛋：牛奶、芝士

易敏堅果類：花生

易敏蔬菜類：茄子、香菇、筍子、番茄

易敏水果類：橙、芒果、士多啤梨

根莖：芋頭



大便為何擦不乾淨？

鍾醫生另分享大便總是搽不乾淨的原因，如果出現以下問題，就要求醫了：