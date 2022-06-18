靚女租屋有着數？租屋交流區吹「附照風」　過來人溫提：靚先恐怖

近期在臉書社團上，時常能見到租客的「附個人照」租屋貼文，且以相貌姣好的女性為大宗。這讓一名房東網友直言：「不太懂現在女生租屋都po照片的心態是什麼？」因此引發網友熱議。



社群網路發達，不少民眾有租屋需求時，都會上臉書社團po文，註明預算、格局、地點等需求。特別的是，這種貼文最近掀起一股「附照風」，有越來越多的租客會設計圖卡，並配上自己的照片，且以相貌姣好的女性為大宗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這現象讓一名房東網友在《PTT房屋版》直言：「不太懂現在女生租屋都po照片的心態是什麼？」原po以自身經驗表示，部分租屋客長相普通，但承租的過程相當配合，還屋時還會特別打掃。但有些長相亮眼的女生，租了1年半，客廳到處都是毛髮、廚房地板油漬似乎半年沒擦、床上還有一坨一坨的污漬。原po強調，雖然不能以偏概全，但他遇過的3位美女租客，都有差不多的情況。原po進一步表示，異常漂亮的女生通常都會有夜生活，並有共同嗜好。

話題一出，引發熱議。大多網友似乎贊同原po觀點，紛紛留言「很合理啊！」、「漂亮的生活習慣真的普遍差」、「直播主跟網拍的少租」、「因為漂亮女生會做家事的很少」、「你的經驗跟我差不多」、「相貌平庸反而會比較乖。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，在租屋社團po文附上相貌姣好的照片，應是想達到吸睛的效果，越多人按讚、留言，租屋訊息的曝光也自然會更好。東森房屋研究中心副理謝欣亞表示，房東最怕的就是惡房客，但生活習慣的好壞不能以「是不是美女」來判定。她說：「除非房客是透過熟識的人引薦，或是承租前對其已有相當程度的了解，否則是否中伏很大程度上就是靠運氣了。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】