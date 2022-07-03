健康百科｜網傳1粒必理痛殘留體內5年　專家揭服藥5大原則避傷肝

【必理痛】網傳「1粒必理痛會殘留在身體5年，有人經痛時就吃必理痛，30歲就洗腎了。」



許多民眾擔心吃多傷身，寧願選擇忍痛也不吃藥。台灣南投醫院藥師指出，其實民眾只要依據醫生或藥師指示下，正確使用止痛藥大部分都是安全的。

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近年因為疫情，止痛藥成為家庭常備藥品，用來緩解輕微不適的症狀，不過，止痛藥吃太多，會不會在體內殘留，也讓民眾擔心。台灣南投醫院藥師劉秀慧表示，其實止痛藥如果藥效為4至6小時，也就是4至6小時後在體內的濃度就會下降，長效劑型則在體內殘留3至6天即完全排除。

止痛藥主要包括中樞止痛藥（例如撲熱息痛）與非類固醇消炎止痛藥兩類，藥劑科主任林鴻昌說，必理痛為肝臟代謝，成人每24小時不得超過4000毫克，且需分成多次，至少間隔4小時服用，有飲酒習慣或B型、C型肝炎者、嚴重肝病或肝硬化者，應謹慎使用並依照醫生或藥師指示服用藥品；而慢性腎臟病的病人則建議盡量避免使用非類固醇消炎止痛藥。

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台灣南投醫院建議民眾止痛藥5不原則，一、不過量：不過量使用必理痛指示藥品，並依照醫生或藥師指示服用。二、不喝酒：使用止痛藥應避免飲酒，因可能造成肝損害。

三、不併用：不要同時服用兩種以上含撲熱息痛藥品，以免造成肝損害，至於洗腎或是有慢性腎衰竭的病人，建議不要使用非類固醇消炎止痛藥，可能加重對腎臟的傷害。四、不空腹：長期使用非類固醇消炎止痛藥可能出現腸胃不適，胃腸出血宜與食物一起服用或在飯後服用。五、不亂買：不聽、不信、不買、不推薦。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】