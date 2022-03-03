全城搶必理痛　將軍澳街坊贈撲熱息痛助確診家庭　網友：好有愛

由於本港確診人數一直上升，一些症狀輕微的確診者也建議居家隔離，因此，不少家長為了舒緩確診家人的症狀，紛紛搶購藥物，必理痛更被搶購一空。即使未有確診者的家庭，家長也抱防患未然心態購藥，令現時市面上的退燒藥供而應求。在這種嚴峻的時刻，將軍澳卻有街坊免費送藥，令人大讚「好有愛」！



送撲熱息痛 街坊極速排隊

網民Crystal於Facebook專頁「將軍澳主場」發帖，指將送出59排撲熱息痛（Paracetamol ） 500mg 藥片，引來街坊極速留言，表示想要。而Crystal的要求亦很簡單，成功排到的街坊，只要簡單請Crystal「飲支嘢」就可以，相當大方。

這59排藥片Crystal將於本周四、五全數交收，希望幫到有需要的人。最令人感動的是，不少要藥的人士也是家中有確診者，要承受風險做好事不容易。

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無懼確診家庭交收

Crystal的行為引來另一位將軍澳街坊Kwan Tk仿效，同樣送出15排有撲熱息痛成分的退燒藥給予有需要人士，要求回報一支「津路」即可。當中更有索取者表示自己太太中招想要藥，Kwan Tk也大方表示沒有問題，更相約時間交收。

確診患者居家隔離注意事項

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RX藥房配用退燒藥

兒童必理痛退燒藥亦被家長搶購一空，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師表示，市民可前往有「RX」標誌的藥房，即有專業藥劑師當值的藥房，購買含布洛芬（Ibuprofen）成分的藥物用作退燒。除了退燒和止痛的作用外，布洛芬更有消炎的作用。崔俊明補充，布洛芬（Ibuprofen）是非類固醇消炎止痛藥，但並不適合所有人，有可能引起一些副作用，不建議患有嚴重哮喘、心血管疾病、消化系統疾病人士服用。

喉痛初期用漱口水

喉嚨痛是比較多途徑處理的，崔俊明指在喉痛初期，使用含火酒或消毒成分的漱口水效果便很足夠，這也不是甚麼處方藥物，常見超市有售的「李斯德林」便是其中一個例子。喉糖方面可以選擇含檸檬、蜜糖成分的去滋潤喉嚨，但謹記由於蜜糖可能引致嬰兒過敏，因此含有蜜糖成分的喉糖不適宜用在一歲或以下小童。

最後崔俊明提醒市民，去「RX」標誌的藥房購買藥物時，一定要咨詢當值藥劑師意見，搞清楚服用的劑量和詳情，即使店內售貨員已聲稱可解答你的問題，亦不應盡信。

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