女仔忍尿原來特別易有尿道炎？全因尿道較短　醫生教4個預防方法

台灣一名蔡姓護士因頻尿和排尿灼熱疼痛至婦產科看診，經診斷為泌尿道感染。



問診才發現，原來她因工作忙碌，經常憋尿、水分補充不足，進而導致泌尿道發炎。

在服用抗生素治療、調整作息後，症狀得以改善。

婦產科醫生分享4個預防尿道發炎方法（點圖放大閱讀）▼▼▼

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萬芳醫院婦產科主治醫生張宇琪表示，疫情嚴峻，許多護理人員穿著密不透風的隔離衣支援前線，由於穿脫不便，很多護士選擇少喝水且憋尿，甚至憋尿超過8小時，因此容易造成泌尿道受到細菌感染發炎，如果沒有即時治療，可能引起急性腎盂腎炎，甚至引發敗血性休克。

最常見女性發生泌尿道感染，因女性尿道較短，細菌容易從尿道進入膀胱造成發炎，會出現頻尿、尿液呈黃褐色、解尿灼熱、刺痛感等症狀。

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張宇琪提出4項預防泌尿道發炎的方法：

1. 充足飲水量：每天至少喝水2000至2500cc，尤其是天熱大量排汗後應適時補充。

2. 避免憋尿：當尿意來了規律排尿，是預防泌尿道感染的不二法門。

3. 注重清潔：陰部保持乾燥，女性若生理期時要勤換衛生棉，盡量少穿過度貼身的褲子。

4. 留意尿液顏色：尿液顏色深淺可反映體內水分是否足夠，若顏色偏黃需補水。

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