人獸戀？49歲英國婦嫁給寵物貓惹熱議　促成人寵婚事的原因竟是…

「愛貓如癡，就是妳！」英國倫敦有一名49歲婦女黛博拉（Deborah Hodge）最近嫁給自己的寵物貓「印度（India）」，她表示：「我寧願流落街頭也不願與牠分開。」



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據《紐約郵報》報導，由於先前遭到房東的驅趕，黛博拉已經失去兩隻愛斯基摩犬了。在2017年搬到了現在的家，她說，當時房東並不支持她養寵物，所以被迫失去第三隻寵物，一隻貓咪。不過在黛博拉誠心的遊說下，房東最終同意她養寵物，這才有了現在的印度。

黛博拉還補充說，印度和之前的寵物有截然不同的命運，在他們生活一起沒多久，印度就遭遇車禍而失去一隻腿，這也讓牠更加的依賴黛博拉。不過更慘的是，今年三月黛博拉失業了，這也導致她和印度再次面臨被驅逐的命運。

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黛博拉嚴肅的說：「為了讓未來所有房東知道我們是一體的，我決定和印度結婚！」並表示在任何情況他們都是不能被分開的。據報導指出，四月初的時候，黛博拉和印度在倫敦一個公園舉行了婚禮，黛博拉身穿燕尾服風格的服裝，在自己朋友的觀禮下結婚了，印度也在宣示的時候發出喵喵的叫聲以示同意。

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