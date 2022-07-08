少女為減肥「6年唔食油」驚變人乾頭髮稀疏　醫生提醒6大食油好處

近期清談節目《健康好生活》談到油脂對於人體也相當重要。



台灣皮膚科醫師趙昭明表示，油脂攝取量不足，恐造成皮膚及代謝問題，更舉例先前個案。

一名16歲女孩看似年紀只有10歲且發育不完全，由於從小立志當明星，不敢碰澱粉類及油脂食物，造成她身體代謝出問題。

全身乾癟瘦小頭髮稀疏 醫生警告千萬別為減肥不吃油（點圖了解更多）▼▼▼

+ 11

趙昭明表示，當時這名16歲的女孩來看診時，第一眼便覺得像是10歲發育尚未完全的小孩子，趙昭明形容她「身材不高，而且全身乾癟瘦小，頭髮感覺很稀」。

母親說，女兒為了能當明星，從10歲開始不吃澱粉類及油脂食物、高油脂與高熱量的食物都會盡量避開，因此這6年來油類攝取非常少，最後導致身體代謝出了問題。

趙昭明指出，因為人體皮膚須達油水平衡，若是油脂量攝取不足，皮膚的保護屏障會受到影響，使皮膚變得沒有光澤，這也是為甚麼女孩皮膚看起來暗沉、身材又瘦又小的原因。

【更多健康熱話】產後變肥阿嬸 靠168斷食法+呢組運動減肥回春 網民：根本兩個人（點圖了解更多）▼▼▼

+ 14

此外，頭髮也需要油脂及營養素，體內缺乏油脂，也會導致頭髮變細。

趙昭明提醒民眾，油脂為人體必需營養素之一，有幫助吸收脂溶性維生素A、D、E，另外，1克油就能夠增9克的熱量，除了可提供身體熱量來源，還得以幫助保暖並保護內臟。

假如體內油脂不夠，脂肪細胞就會變小，人體的保暖度也就會減低，因此，好的油對人體代謝好以外，皮膚也會看起來光澤亮白。

【更多健康熱話】一定要瞓足8個鐘？台醫生破「睡眠5大謠言」 飲酒反而令人瞓唔好（點圖了解更多）▼▼▼

+ 19

延伸閱讀：

關節痛到快往生！營養師揭「4食物」遠離痛風：尿酸多也能吃

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】