廚房突傳雞叫聲！竟然係15日前買嘅雞蛋「孵出活雞」原因惹網熱議

最近天氣異常炎熱，常溫之下竟然能孵出小雞？



一名內地男子買了即將孵出雞卻尚未成形的雞蛋，在室內放了幾天竟然孵出活生生的小雞，讓雞蛋買家相當訝異。

【圖輯】內地男買雞蛋15日後「孵出活雞」惹網熱議！小雞真身竟是南京著名特產（點圖放大了解👇👇👇）

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

陸媒報導，南京一名王先生上個月27日網購10個活珠子（註：即將孵成生命但又沒完全成形的雞蛋），由於這幾天實在太熱，他們家沒煮飯，就把雞蛋遺忘在廚房，產品包裝上標示在常溫下可保存15天。

【相關圖輯】蛋常溫可放多少天？營養師教挑選雞蛋這樣吃更健康（點圖放大了解「7大方法辨別雞蛋新鮮度」👇👇👇）

+ 3

本月12日王先生下班回家，聽到有小雞的叫聲，他以為是隔壁住戶把雞養在露台，找了半天沒發現，他又懷疑小雞在櫃子裡做窩，但也沒看到小雞的蹤跡。他低頭一看，發現雞蛋盒裡有一隻黑色的小雞在叫，另一隻在蛋殼裡準備破殼而出，感到非常驚訝。

王先生表示小雞可能在包裝裡悶太久，有點站不穩，於是給小雞餵了水和牛奶，經過一天的照顧精神明顯好多了，他表示會好好飼養這隻小雞。

【相關圖輯】點圖放大了解「蛋白質最好消化排行榜」👇👇👇

+ 2

活珠子是南京著名特產，是當雞蛋即將孵成生命但是又沒有完全成形，蛋裡已經有了頭、翅膀、腳的模樣，這種亦雞亦蛋的雞蛋孵化物叫做「活珠子」。活珠子是經傳統孵化發育而成的雞胚胎，因其發育中囊胚在透視狀態下形如活動的珍珠，因此得名。

延伸閱讀：

母象跪地救子！死守洞口昏厥 救援人員CPR搶回一命

智利漁民捕獲近5公尺「蛇形怪魚」憂凶兆 有釣客在台灣釣到更大尾的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】