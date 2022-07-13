慳電知識｜夏天長期開冷氣令電費狂飆　「慳電黃金密碼」你要知

炎熱的夏季已經到來，不少民眾無時無刻都想要開冷氣消暑解熱，就連打開冰箱的次數也變得更多，不過在後頭看看昂貴的夏季電費之後，這個念頭也像泡泡般直接被打消了。



對此，為了讓民眾能夠安心的使用冷氣，台灣行政院環境保護署進一步公布了「節電黃金密碼」，包括26、8、2以及1。

▼▼▼點做先最慳電？▼▼▼

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對於香港及台灣悶熱的天氣型態，許多待在室內的民眾紛紛想開冷氣涼快一下，為了避免夏季電費一瞬間暴漲，環保署向民眾分享了「節電黃金密碼」。首先是「26」，這代表了冷氣的溫度，建議把溫度設定在26至28度，再搭配電風扇即可；第2是「8」，冰箱應存放至8分滿的狀態，門上膠條充足的吸力也會影響約200元的電費；第3是「2」，冷氣濾網應2週清洗1次；最後則是「1」，選購時應優先選擇擁有1級能源標籤（環保標章）、節能標章的冷氣。

此外，台灣工研院綠能所經理蘇娟儀指出，事實上濾網的部分很容易讓人忽略，除了冷氣之外，蘇娟儀也提醒民眾注意除濕機、空氣清淨機等等，也要定期清理濾網。她接著舉例強調，假設在3台冷氣、1台空氣清淨機的情況之下，清理濾網能夠讓1年的電費剩下約190元，換言之，用電效率有10%左右的差距。

另據台電Facebook粉專「台電電力粉絲團」的分享，從窗戶照射進來的陽光，會導致家具、地板吸熱，且提升室內溫度，如果此開冷氣，冷氣也將因過於負荷而出現較為耗電的情況。因此，台電提到了省電小撇步，只要在白天出門之前拉上窗簾，阻擋輻射熱照射屋內，簡單的動作就能夠大大的省電。

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