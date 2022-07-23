網友稱台IKEA宜家家居買枱中伏　同showroom嗰張完全唔同係正常？

以簡約北歐風傢俬為主要賣點的IKEA宜家家居，價錢往往比其他歐洲傢俬店便宜一大截，加上透明的商品資料和舒適購物體驗，就算不少人曾指出其用料未必是最上乘，仍有大批捧場客。但如果你訂購後收到的貨品是這樣子，又會因價格不貴而接受嗎？



一位蔡姓網友便分享在台灣IKEA宜家家居訂購「實木貼皮長桌」的經驗，直指送來的桌子跟店裏展示的完全不一樣，而客戶服務部的處理方法更讓他憤怒。

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「IKEA宜家家居內湖店，這色差是正常的嗎？開開心心看了一張桌子，等了一下午，送來一張中間一條黑色的桌面。客服處理非常不積極，我們說要換一張，硬要我們換別款，不然就是跟我們說這是木紋正常狀況。那展示室會放我這張嗎？楚河漢界嗎？真的是太生氣了。今天的問題不是木紋貼皮美不美，而是跟預期有落差。」

「客服：『展示室沒挑過，客戶買到有這樣木紋的很正常，這不算瑕疵品，有可能再換一張也是同樣情形。』我們：『那我換展示室那張好嗎？』客服：『不行，公司規定不能給客戶舊的！』我們：『那你們展示室應該擺有巨大木紋的桌面（你們覺得不是瑕疵品），讓客戶有心理準備，會買到這樣的桌面！』客服：『展場要擺什麼我們不能決定。』」

「後來辦理換貨後，還是送來一樣黑色條紋的，這批看來都是這樣。真心建議如果商品要這樣設計，展示室就應該擺黑色條紋的，所以只能以退貨告終，浪費了時間，也失去了對品牌的信任。」

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「知道IKEA不是甚麼高端的傢俱，有時候買傢俱只是求一個尺寸樣式剛好適用，考量的因素有非常多。大家對於紋路的反應是每個人自己的審美價值，它不是什麼多好的木頭，只是實木貼皮，所以並無預期會有什麼太大的差異。如果差異極大，我認為有必要告知。喜歡黑色木紋的朋友也沒錯。這次事件，希望大家以後在購買該店商品時，能記取我的教訓。如果展示室的能直接搬回家，或許也不失於一種方法！」

網民怎麼看？「可能要確認一下他是不是『貼實木皮』，如果是貼實木皮，那木紋也是每個都不一樣，你沒辦法要求。貼皮有分貼塑膠皮、貼紙皮、貼實木皮，Scanteak就有些是貼實木皮的呀。」「展示品這種東西就是要給人做居家風格搭配參考的，你那個很明顯的跟展示品有很大的差異，不是一句天然木紋就可以糊弄過去的好嗎？整個桌子的對比這麼大，真的有在搭配色調的人看了會很不舒服！」「就是喜歡展場的顏色才會買的，來的東西卻不一樣！換貨還是一樣的色差，那如果是這樣子，為何展場放的卻是那種顏色的？欺騙消費者嗎？」

但也有人說道：「說真的不要怪客服，他們也不知道包裝裡面的顏色，它真的不是瑕疵品，不喜歡就直接退貨，只是麻煩您了，饒過客服吧，客服的回答完全正確。」

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