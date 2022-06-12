日本高中生預測2022年最爆流行語　潮語「草」奪第一係咩意思？

年輕世代的流行文化瞬息萬變，每年都會出現許多新的流行語，而去年的流行語，也有可能到今年就退燒了。這次LINE RESEARCH請日本高中生預測2022年會紅的流行語，並選出他們認為會退流行的用語。



搞懂這些流行語，就可以知道日本最近在流行什麼，也能輕鬆看懂網路上的梗。一起來看看這次的排行榜吧！

1. 高中生預測2022年流行語TOP5

這次調查是由日本高中生票選出他們認為2022年會流行的用語，快來看看排名和潮語背後的意思👇👇👇

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前三名的「草」、「それな／それなー」及「きまZ／きまずい」，票數都超過3%。而並列第四的「はにゃ？・はにゃり」與「ぴえん」也佔了1%以上。

全體票選第一名 「草」

大家應該都曾經在推特或niconico上看過「草」這個用法吧？這個字是從日文「笑(Warai)」衍生出的網路用語「w」而來，用來表示哈哈大笑的意思，類似中文的「XD」。而連續一長串的「wwwwwww」，則用來強調爆笑的程度，也因為形狀像一片草叢，而多了「草」、「草生える」、「大草原」之類的變化用法。

全體票選第二名「それな／それなー（沒錯）」

「それな／それなー」拿下全體票選的第二名，在男高中生的排行榜中則高居第一。這個詞是表示肯定或贊同的意思，很多人應該常常在LINE貼圖中看到這個詞吧？

全體票選第二名「きまＺ／きまずい（好尷尬）」

並列第二名的還有「きまＺ／きまずい」，這個詞在女高中生之間也獲得最多票。發明這個詞的人是網紅Youtuber「とうあ」，講話的同時要用雙手擺出Z的姿勢。除了在SNS上流行之外，像是乃木坂46、INI等日本偶像也都擺過這個姿勢。在「2021年度回顧 流行語排行榜」中，它也是高中生心目中的流行語第一名喔！

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全體票選第四名「はにゃ？・はにゃり（感到吃驚時的感嘆詞）」

第四名的「はにゃ？・はにゃり」，原本是NHK節目中的埴輪土偶角色「はに丸」的口頭禪，後來在2020年因為搞笑Youtuber丸山禮在影片中扮演美術部長「井上千晶」時說到這個詞，又再次引發流行。

全體票選第四名「ぴえん（哭哭）」

並列第四的「ぴえん」，是2018年開始流行的日文擬態語。這個詞由哭聲「ぴえーん」簡化而來，表示哭泣的意思，也是近年來常在LINE貼圖上看到的詞。

其他像是女高中生排行榜第四名的「天最高」，是由尊尼事務所「浪花男子」成員西畑大吾發明的用語，結合了「天才」與「最高」的意思。

另外男高中生排行榜第四名的「BIG BOSS」，則是源自於日本職棒火腿隊監督新庄剛志。他在今年將自己在日本職棒官方教練名單中的登錄姓名改成「BIG BOSS」，在國內外球迷間都引發熱烈討論。

透過此次調查，我們可以發現女高中生經常聽到的流行語中，很多與網紅或藝人有關。而男高中生的部分，則多出一些運動賽事的關鍵字。

2. 高中生覺得這些流行語會紅的理由？

至於高中生們為什麼認為這些詞彙會在今年流行呢？最多人選擇的理由是「這個詞從以前就很紅」，其次則是因為「自己有在使用」或「身邊的朋友有在使用」。

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3. 高中生覺得今年會退燒的流行語？

另外此次調查也請高中生從2020年成為話題的流行語中，選出自己覺得今年不會繼續流行的用語。

全體得票數最高的「ずっしょ」，是「ずっと一緒（永遠在一起）」的簡化用語。而第二名的「きゃぱい」則是「キャパオーバー（超過負荷）」的簡化用語。看來不論在日本還是香港，都有許多令人覺得莫名其妙的簡稱呢！

其次像是尊尼事務所「Snow Man」成員向井康二發明的招牌姿勢「もみあげ手裏剣（鬢角手裡劍）」，以及從tiktok開始流行的「いややばいでしょって話だよね（這樣不是很糟糕嗎）」，也被多數高中生認為可能會退流行。

4. 高中生在什麼場合會使用流行語？

在使用流行語的場合中，得票數最多的是「實際與朋友聊天時」，其次才是「傳訊息或私訊時」、「在Twitter、Instagram等社群網站等上發文時」以及「實際與家人聊天時」。

可以看出高中生平常跟朋友或家人對話時，也會直接使用流行語。下次大家去日本時，不妨聽聽看日本人在對話中會用哪些流行語吧！

日本高中生流行語大調查

調查概要

■ 來源：LINE RESEARCH

■ 對象：日本全國1～3年級的男女高中生

■ 調查期間：2022年3月11日～2022年3月14日

■ 有效回收數：1008個樣本

※圖表中數據經過小數位第一位或第二位四捨五入後進位，故相加後可能不等於100％。



本篇文章中介紹的流行語，你聽過哪些呢？透過這次的調查，我們除了能了解日本最近出現哪些流行用語，也可以發現高中生除了網路之外，在日常對話中也常常使用這些詞彙。對於喜歡日本的人來說，只要知道這些流行語的意思，就能輕鬆搞懂日本年輕人到底在寫什麼、說什麼囉！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】