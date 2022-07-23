婚宴上乖女畀兩個唔識嘅細路瘋狂欺凌拉打叫唔停　對方家長更極品

朋友的女兒訂婚兼歸寧宴，我和老爺帶女兒去赴宴，然後我們跟陌生人併桌。在吃喜宴中，我快被ㄧ對帶小孩的夫妻給氣死，在席間他們夫妻只顧著邊看手機邊吃東西，根本沒看小孩！



文：謝姓網友（發表於爆怨公社）

兩個小孩吃一吃就溜下椅子跑來跑去玩，甚至跑來欺負我的女兒，不是看她吃東西。就是拉她一下，或者打她一下，就跑回自己的位置。

我們跟他們父母講了之後，他們父母頂多就是說一句「回來坐好」，就繼續看他們的手機，沒多久又繼續（跑來跑去），之後還差點撞到端菜的人，端菜的人也跟他們父母說了，他們還是一句：「回來坐好。」

後來小朋友又來欺負我們女兒，我實在氣到不行，原本站起來要破口大罵了，隔壁桌的人說不要為那種人生氣，你們來我們這桌，這裡還有好多位置。我跟老爺帶女兒就改坐隔壁桌。

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我知道小朋友有時候比較難控制，但是……做父母的不應該放縱吧？尤其是像這種喜宴，是不是要小朋友撞到端菜的人，熱菜燙到小朋友才在那邊哭？好好的喜宴就被這兩個小朋友和他們的父母破壞心情。

網民怎麼看？「沒事，小時候不教，長大自然有人替他們好好教導。」「只會爽，不會教的父母很多，而且還會覺得是別人在找麻煩。」「人家說父母就是小孩的借鏡，反之從孩子身上不難看出有怎樣的父母。」「現在周遭一堆都是這種的，沒在管，然後說他的小孩他有在教。」

也有人建議：「遇到這種就比照方法弄回去，過去弄一下他小孩，再過去打一下，再拉一下，在他們跑的時候腳不小心伸出來絆倒他，大人不高興的時候就跟他們說你家熊孩子弄我孫女你不管，我弄你孩子你想管？」

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