最強小三竟係奶奶？媽寶老公一句話令人妻投降：這第三者我贏不了

「這位史上最強第三者是誰呢？這人在家有絕對話語權，全家人都對她唯命是從。她就是我家的奶奶大人。」



台灣一位媽媽在討論區表示，奶奶的行為已令她與其媽寶丈夫的婚姻到了破裂的地步，令她心灰意冷想放棄：「反正我也不贏了我婚姻裡這位最強的第三者，那到底繼續這段婚姻的意義在哪？」

老公一句話令人妻忍無可忍 點圖看原文及網民意見▼▼▼

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「因為是單親家庭出身，我從小性格就比較獨立，習慣遇到事情就自己做決定。我老公生長在知識分子家庭，家裡大小事都是『大學教授退休的奶奶說了算』，老爺基本上在家裡面就是個透明人，除了睡覺吃飯外，就是在書房看書、寫作，對家裡的事情幾乎是不管不顧的。」

「我們有個兩歲的兒子，他出生前，我就在老公的要求下辭掉工作，成了全職媽媽。本來我和老公一直都感情不錯，可是自從有了孩子，我奶奶就開始更積極參與我們的生活。她要求我們夫妻倆什麼大小事都要問過她，特別是對於孩子的養育問題，小孩的睡姿都要矯正到她覺得對的姿勢，常讓好不容易睡著的小孩，因為睡到一半被吵醒而大哭。常因為奶奶事事過度干涉，跟她起爭執。」

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「每次爭執不下時，老公只是敷衍的說：『我媽年紀大，你就讓一讓她。』奶奶還會經常在我老公面前抱怨我，我就算聽到也會裝沒聽見，最後乾脆選擇用敷衍的冷漠態度對她。前一段時間老公突然問我：『是不是有外遇了？』根本懶得回他，我成天關在家。自己的小孩連吃什麼副食品、冷暖天何時加減衣服、看什麼童書也都要聽我奶奶的。我白天偶爾出門找姐妹們訴苦，也要被懷疑？想也知道一定又是我奶奶故意抹黑我。」

「畢竟我們的關係從之前的爭執變成目前降到冰點的冷戰，沒想到我老公竟然還把這告訴奶奶，再聽了奶奶的話來問我有沒有外遇，讓我非常崩潰！現在真的在考慮（離婚），反正我也不贏了我婚姻裡這位最強的第三者，那到底繼續這段婚姻的意義在哪？」

網民怎麼看？「撐著要有安定的家不容易，為生活加油可以試著管老公的錢，然後買自己喜歡的東西。」「多認識人夫也是不錯的選擇。」「小孩讓她顧，阿反正你都不能做主，何不出去繼續工作？也不用在家跟她大眼瞪小眼氣死自己，何必？」「多存一點私房錢，女人要多為自己著想買好的衣物裝扮自己，讓那木頭老公有危機意識，自然就會站在你這方為你說話。」

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