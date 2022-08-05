慎入！母貓誕下詭異畸胎頭上生角兩眼雙連　睇落似1個菲律賓邪靈

驚悚慎入！近日有一條影片在網路上掀起熱議，一名男子的寵物貓日前分娩了一窩小貓，其中一隻小貓生下來竟長著一張「猴臉」，兩隻眼睛還連在一起，模樣相當詭異！



小貓的相貌曝光後讓不少網友驚呼：「根本是猴子跟貓雜交的突變生物。」（點圖放大了解👇👇👇）

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綜合外媒報導，菲律賓描籠涯（Baranggay Baliwaga）23歲男子賽維利諾（Michael Severino）日前上傳了一段影片，他的寵物貓在7月20日時生下了4隻小貓，其中一隻貓咪長得相當特殊，就像是猴子跟貓咪雜交的突變種生物，讓他驚恐直呼「根本是邪靈」。從賽維利諾貼出的照片跟影片可以看到，剛出生的小奶貓雙眼連在一起，頭上長出一塊肉色的小角，乍看相當像異形。

賽維利諾說，這隻可憐的小貓出生後半小時就不幸離世了，牠的其餘三名手足都相當健康，沒有異狀。賽維利諾把照片跟影片上傳到社群網站上後引起菲律賓網友廣大迴響，許多網友都被這隻畸形小貓嚇到，有網友認為這隻小貓像外星人，也有不少網友留言表示：「這根本就是民間傳說會出現的邪靈『Engkanto』。」

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在菲律賓民間傳說中，「Engkanto」這種生物長得相當像人類，有男性女性之分，也會變老，甚至會生病死亡，而「Engkanto」最著名的傳說是他們會給人類帶來衰運，只要有人激怒了他們，會遭受到憂鬱、躁狂、疾病的壟罩，嚴重者甚至會因此死亡。

賽維利諾指出，他的愛貓今年已經八歲了，是一隻年紀比較大的母貓，獸醫曾說貓咪如果年紀大又營養不良的話，分娩可能會有機率生出畸形兒。對於網路上盛傳這隻猴面小貓可能帶來詛咒，賽維利諾則說他覺得應該是有好有壞，畢竟在傳說中有些「Engkanto」會招來好運，有些則會帶來壞運。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】