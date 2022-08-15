人妻被安排同叔仔同房瞓　網民一聽狂勸直接離婚：什麼變態家庭！

有一位人妻上網求問：「請問大家能接受和夫家的人同房嗎？」



原po說之前住在奶奶家的時候，她和老公跟小叔同睡一房，他們睡床，而小叔睡地上。

網友回應「小叔是未滿三歲嗎」、「別說同房，同住都覺得痛苦」、「這是什麼變態家庭啊」！

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一名人妻在臉書社團「靠北奶奶2.0」上發文，原po說之前住在奶奶家的時候，她和老公跟小叔同睡一房，他們睡床，而小叔睡地上這樣，當時奶奶有問小叔要不要搬去跟奶奶睡，但小叔說不要。更離譜的是每次跟夫家出遊時，夫家都會很自然地安排他們與公婆同房，而公婆的鼻鼾聲太響，令她徹夜難眠，因此她非常抗拒與夫家出門旅行。原po問大家有面對過這樣的問題嗎？還是是她太矯情了？

貼文曝光後，一票網友們為她抱屈：「拜託，是妳老公他們家不正常好嗎？怎麼可能有人會接受會同意啦！這太扯了吧。」「小叔剛出生？」「一點也不矯情，他們有問題。」「太崩潰了吧！」「妳還能接受睡第一晚，我都覺得妳好神。」「直接離婚！」「為什麼要同房？我根本睡不著了，一開始就該拒絕了！這樣子很奇怪的組合。」「無法接受！」「別說同房，同住都覺得痛苦。」「我滿想知道小叔的心態，為什麼不搬？是想看免費成人現場秀？」

還有網友說：「真的好奇怪！」「我比較想知道，妳怎麼想嫁」「不行，超噁的好不好！」「我比較想知道，為什麼妳能接受？我一晚上都不會同意。」「噁心死了，至少是你們夫妻倆要私用一間房間吧！小叔也太不識趣了，我第一次聽到這樣的事情發生耶。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】