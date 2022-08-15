大陸OL咁食黃瓜一夜爆紅！另類吃播片陸網瘋傳　網民集體炮轟意淫

現今許多人為了走紅真是無所不用其極！河南洛陽市一間公司的女生宿舍內，一名年輕正妹表演生吞一整根黃瓜，由於畫面令人遐想，迅速引起網友熱議。



之後，影片雖然獲得不少點閱，但是評論區全面炮轟，大多數人都狂批：「現如今的女孩子真是搞不懂，為了走紅，竟然這種低俗的舉動都可以做出來。」

【圖輯】大陸OL咁食黃瓜一夜爆紅！點圖放大看網民意見及陸網瘋傳的意淫畫面👇👇👇

+ 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

據《網易新聞》報導，影片中，剛開始3名年輕女職員在宿舍中閒談，影片的焦點本是在其中一名身穿白襯衫和短裙、黑絲襪的OL身上。

不過，隨後距鏡頭較近的一名身穿藍色短袖的女生，突然拿起一根長度接近她前手臂的黃瓜，以模仿「吞劍」的方式，將整根又粗又大的黃瓜全吞進嘴裡。一旁的另外2名女生直擊，仍淡定聊天。就是這段令人遐想的吃播，瞬間引發網友熱議。

許多網友批評稱，女子舉動引人遐想、低俗不堪入目：「這15歲能看？」、「如果實在著急的話，就找個男朋友吧」、「現如今的女孩子真是搞不懂，為了走紅，竟然這種低俗的舉動都可以做出來」。但也有人為女孩說話，「沒人叫你看」、「有必要那麼無限放大麼？」

【同場加映】驚險影片瘋傳！女童6樓墮下 男子徒手接住救一命 網民：英雄！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】