台辣模私下着超清涼bikini打卡　睇真啲竟係公眾地方　粉絲都唔幫

台灣網拍女模張香香最初以「年度無名正妹」在網路爆紅，擁有D罩杯火辣身材，受封「乳溝女神」，如今光是IG就累積近70萬人追蹤，人氣相當高。



她平時常在社群網站分享生活近況，近日在台中某間酒店打卡曬照，直接穿著比堅尼走出房門，性感模樣立刻掀起熱議，辣翻大票網友。

被揭拍攝地點竟是公眾地方意外惹議 點擊放大瀏覽：

+ 30

張香香近日在台中打卡，分享在某間酒店走廊拍攝的一系列美照，只見她穿著純白三點式比堅尼入鏡，搭配腳上的運動鞋，雖然穿搭看似突兀，但眾人焦點全放在她火辣身材，中間布料挖空的設計，更是讓豐滿上圍與渾圓胸型完美呈現，大方秀出前凸後翹的魔鬼身材。

格外引人注意的是，張香香被發現拍照地點並非在酒店房間，而是在門外的公共走廊，引來部分粉絲驚呼「是可以在走廊穿這樣的嗎」、「這樣在走廊上合理嗎」，她本人則笑回「很歡迎吧」、「想巧遇我嗎」，至於面對有網友留言「不要咬可樂」，她也幽默回覆「我咬過的比較好喝」，意外掀起不小的討論度。

【同場加映】台啦啦隊女神林襄「極致清涼穿搭」去沙灘 網民：誘人過着比堅尼（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 42

【延伸閱讀】水上樂園「變性滑水梯」爆紅 比堅尼美女驚變裸男 IG真面目曝光（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 33

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】