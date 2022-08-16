Häagen-Dazs受污染雪糕退貨　公司賠償額少過原價　遭鬧爆再補鑊

食物安全中心早前公布，6款口味的Häagen-Dazs雪糕、共7個雪糕批次可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，呼籲業界停售及市民停止食用。有網民得知消息後發現，早前在Häagen-Dazs專門店購入、價值139元的900毫升家庭裝雪糕屬受污染批次，遂主動以電郵聯絡公司查詢回收詳情，並獲回覆指可「安排兩張HK$50現金禮券作為補償」。事主認為公司僅提供不足以買到相同產品的現金券做法「小家」，不禁感到「蝕底」。事件引來網民熱議，直指Häagen-Dazs處理方式猶如自製公關災難。



有網民指早前在Häagen-Dazs專門店購入、價值139元的900毫升家庭裝雪糕屬受污染批次，遂主動以電郵聯絡公司查詢回收詳情，惟不滿公司的補償方式。（fb「香港雪糕關注組」圖片）

該名網民於facebook群組「香港雪糕關注組」發文，指早前花了139元在Häagen-Dazs專門店購入1盒家庭裝曲奇呍呢嗱（Cookies & Cream）雪糕，後來還未及開封食用便得知該盒雪糕屬食安中心公布的疑受污染批次，於是以電郵聯絡Häagen-Dazs了解退貨詳情。

他其後收到公司回覆，指經審視後可「安排兩張HK$50現金禮券作為補償」，不過相關禮券只可在專門店購買價值89元的500ml的家庭裝雪糕、價值139元900ml的家庭裝雪糕，或其他指定雪糕產品。樓主當下感到非常「蝕底」，指本身購入的雪糕仍未曾食用，但僅獲低於原價的現金券作補償，而相對的金額更不足以買到相同產品，不禁揶揄，「係我錯，用百幾蚊在專門店買家庭裝900ml雪糕，𠵱家人哋畀返$100作補償，要食返900ml唔該補錢吖」。

樓主收到Häagen-Dazs回覆，指經審視後可「安排兩張HK$50現金禮券作為補償」，但他認為僅獲低於原價的現金券作補償，而相關更不足以買到相同產品是非常「蝕底」。（Häagen-Dazs圖片）

事件引來網民熱議，不少網民也認為公司的補償方式「小家」，猶如自製公關災難，「有冇搞錯，賠返現金賠唔足都嬲啦，仲要賠現金券又要幫襯返佢」、「一般都賠凸，關公災難」、「咁都得？咁下次又岀一批有問題嘅，又回收又賠唔足，一直係咁，咁間嘢就發達了」。

樓主亦回應指本來沒期望Häagen-Dazs退錢，惟收到回覆後感到失望，「其實1換1我都ok，但要走一轉仲要補錢，嬲嬲地」、「一日啲券未到手，一日都要雪住有問題的雪糕，真係人都癲」。

帖文曝光後，Häagen-Dazs隨即再次聯絡事主「補鑊」，指再次審視後決定提供3張50元現金券作為補償，相關現金券可用於購買價值139元900ml的家庭裝雪糕，或其他指定雪糕產品。對於公司的改善方案，樓主則形容是「從善如流」，但認為「若能一開始有這安排更理想」。