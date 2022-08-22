雪櫃喜見杯裝Häagen-Dazs 打開一睇超意外 竟係「阿嫲特製版」
撰文：聯合新聞網
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炎炎夏日來臨，除了開冷氣對抗高溫，不少人還喜歡吃冰品消暑。
然而，一名網友在臉書上發文，表示在冰格內發現一杯Häagen-Dazs（哈根達斯），但打開蓋子後卻讓他超失望，而貼文曝光後也掀起討論。
打開後竟然係咁 點圖放大睇睇有關照片同網民反應：
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一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，冰格內有一杯Häagen-Dazs，外面標示著「cookies&cream」的口味，乍看之下和市面上販售的沒兩樣。
不過，原PO打開蓋子後，卻發現裡面的內容物只有清冰，而且看似已經在冰格冰了一段時間。
對此，原PO在貼文中寫道：「在阿嫲家的雪櫃驚見Häagen-Dazs！超興奮打開來，發現只是清冰一碗。」
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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你再買個真的冰回去，換阿嫲驚喜」、「應該是阿嫲自己做的威士忌冰塊」、「這招好像很不錯」、「再衝去買一杯送給阿嫲，看阿嫲有什麼表情」、「阿嫲早就猜到你沒經過她的同意，就想偷吃她的Häagen-Dazs了」、「被阿嫲吃光了哈哈哈，阿嫲很環保」。
另外，也有網友表示，「這是製冰盒」、「阿嫲拿來做冰塊的」、「我阿嫲拿杜老爺的雲呢拿雪糕盒子裝豬油放在冷凍，結果……」、「果然阿嫲都是勤儉的」、「用那個盒子製冰看起來都高級了」。
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