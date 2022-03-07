疫情｜喉嚨痛到喊但去唔到睇醫生？專家教自救方法：食雪條都有用

每吞一次口水，喉嚨就痛到讓人想哭？



從小到大經歷多次的喉嚨痛，不想每次都靠吃藥解決嗎？肯塔基大學醫學院頭頸外科醫生Brett Comer博士指出，可自行使用一些「家庭療法」降低痛苦。

國外健康網站《Prevention》就分享11種擺脫喉嚨痛的補救措施，下次不妨試試看。

【懶人包】食雪條都得？但要呢種情況先有用 一個圖輯看清喉嚨痛嘅「家庭療法」（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1.用鹽水漱口：鹽水可以消除引起咽喉刺激的酸味，平息發炎，它也有助於將感染或刺激物帶離喉嚨。馬里蘭州家庭醫師Mia Finkelston建議，240c.c.的溫水溶解1/2～1/4的鹽，每隔1～2小時就以鹽水漱口一次，有助於減輕喉嚨不適。2.喝冰液體：前提是你並無咳嗽、頭暈等感冒症狀！喝冰水等液體減緩喉嚨痛，就如同扭傷的腳踝可靠冰塊減輕疼痛並防止腫脹。Mia Finkelston說，喝冰冷的液體既能短暫的麻痺你的喉嚨，也能平息一些引起疼痛的炎症。3.吃冰棒：若你本身沒有感冒，只因過度使用或因胃酸逆流所引起的喉嚨痛，或許吃根冰棒能消除喉嚨發炎。只要確保避開可能引起胃食道逆流的柑橘口味，因為它可能會加重你的症狀。

4.不吃酸性食物：Brett Comer博士指出，胃酸逆流也是造成喉嚨痛的常見原因，因此他建議，應避免喝氣泡飲料、吃油炸食品和柑橘類水果，如檸檬或橘子。另外睡前一小時也要避免進食，因為躺下前吃東西會促使胃酸逆流。5.吃制酸劑：如同上述，若你認為是胃酸逆流造成喉嚨痛，那麼服用制酸劑等藥物可能有助於從源頭消除你的喉嚨痛。6.喝薑黃茶：Mia Finkelston說，雖然它能預防癌症或腦部疾病的好處仍需更多研究佐證，但它的抗發炎實力已被證實，有助於緩解喉嚨痛。7.吃止痛藥：Mia Finkelston說，含有布洛芬（ibuprofen）成份的止痛藥可緩解腫脹和刺激，只要遵循標籤上的劑量說明，就有助於減緩喉嚨不適。

8.多休息：疲憊的身體加上疲倦的免疫系統讓喉嚨痛好得慢，此時你的身體會努力的自我修復，趁這時好好休息一下。Mia Finkelston說，充足的睡眠和遠離生活中常見的壓力源有助於強化免疫系統病緩解喉嚨痛。9.少說話：如果你是在演唱會或是球賽中因大吼大叫而出現喉嚨痛，此時最好的治療方法就是休息，但休息不是要你用氣音說話，這其實更傷聲帶。相反的，若真要說話建議嘗試用較低的正常發聲進行交談，最好還是別說話才能讓疼痛消退。10.加濕空氣：根據梅奧診所專家指稱，乾燥的空氣會刺激喉嚨痛，延長恢復時間。所以洗個熱水澡或是使用加溼器，以減輕疼痛。11.看醫生吧：如果嘗試以上都失敗，喉嚨痛持續超過48小時，你可能感染鏈球菌。Brett Comer博士解釋，倘若如此，你可能需要服用抗生素或是類固醇以緩解喉嚨痛。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】