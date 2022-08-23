網傳口渴先飲水「太遲」！一日飲水量原來有得計　咖啡或茶都算數

「水」參與體內許多代謝及運作，可幫助新陳代謝、調節體溫、維持血液循環及血壓等。台灣營養師蔡宜庭表示，許多人都是等到口渴才喝水，但其實都已經晚了！



【圖輯】一日飲水量原來有得計？台灣營養師蔡宜庭教你算出每天應該喝多少👇👇👇

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水是人體必需營養素之一，若水份攝取不足，不僅容易影響代謝、皮膚乾裂、也會增加泌尿道感染機會。台灣營養師蔡宜庭在「珍妮絲營養書」中指出，每個人所需飲水量不同，一般成年人最簡單的公式，可以「體重x30～40ml」概算。

也就是說，50公斤的成人，每天喝水量約為50x30=1500ml。但若是夏天在外活動，水份流失較多，就要再額外補充水份。蔡宜庭表示，此為概算方式，若有特殊情況如慢性腎臟疾病、泌尿道感染或結石者，應遵循醫師或營養師的建議調整水份攝取量。

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蔡宜庭也分享兩個喝水小訣竅：

一、小口分次喝：喝水時千萬不要大口大口地灌水，建議少量、分次喝，每次大約喝100～200ml。

二、別等口渴才喝水：許多人都是等到口渴了才想起來要喝水，「但其實有點晚了」，蔡宜庭表示，自己習慣用500ml的保溫瓶來裝水，每天裝3次就是一日大概要喝的水量。

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湯、茶、咖啡也算在水份攝取量內嗎？蔡宜庭說明，湯、茶、咖啡、牛奶都是液體，因此也包含在一日所需水份內！但她也提醒，要注意湯品調味的方式，留意是否會太鹹，或鈉含量太高等。

若要喝咖啡或茶，盡量不要添加奶精、糖，也不要用含糖飲料作為水份來源：「如果不習慣喝白開水，也可以加檸檬片增加風味，或選擇無糖的茶唷！」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】