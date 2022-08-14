狂灌水都仲好口渴？未必關天氣熱事　中醫警告呢啲情況勿過量飲水

覺得自己都要喝到水中毒、但還是覺得口渴？



台灣中醫師王大元分享指出，其實長時間的口渴狀態，某種程度代表身體警訊。

尤其是機能失調、或是缺乏部分營養素，就容易出現口乾舌燥的情況。

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王大元醫師在粉專《元氣中醫師 王大元》表示，通常包含維他命（維生素）B2、B12、維他命C、葉酸、鐵質在內的楊養素缺乏，都容易造成口渴的感覺，另外除果有長期鼻過敏的過敏患者，也容易因為習慣用嘴巴呼吸導致嘴巴比較乾。

除此之外，接受化放療、唾液腺發炎、患有口腔腫瘤、甲狀腺亢進或糖尿病等病狀都容易因為激素失調或是間接影響，導致長時間覺得口乾舌燥，也因此不能過量飲水，不然腎臟的負擔可能會大大增加。

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另外以中醫觀點來看，常見的說法就是口乾舌燥通常就是上火，而上火的身體狀態則可以再細分為「虛火」以及「實火」兩種，要觀察的話「虛火」通常難察覺，容易在夜間出現口乾症狀，「實火」則是無論喝多少水都感到口渴，應該多加留意。

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