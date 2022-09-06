高血壓｜天熱更易中風、心肌梗塞　手震是先兆　喝水外2招可預防

夏天天氣高溫炎熱，慢性病族群卻更要適時補充水分，因為高溫除了讓人中暑以外，還會誘發心血管疾病。來自台灣的中醫師賴睿昕說明，酷熱的夏天更容易造成血壓不穩定，中醫認為血壓穩定的高不可怕，很多老人的血壓都是保持140-150，可怕的是血壓高高低低像坐過山車，這比持續高血壓對血管所產生傷害還要大。



夏天在舒適的溫度下，血壓會較低，但如果溫度偏高過熱，血壓會反射性的升高，特別是常會在冷氣房中進出，從高溫環境一下子進入低溫冷氣房，血管驟然收縮，血壓突然改變，中風、心肌梗塞的發生風險自然就增加。所以縱然是夏天，門診上仍不乏血壓突然升高的病人，這時中醫常常使用耳尖點刺放血救急，這時頭暈腦脹的狀況可以快速減緩。

相關文章：銀髮飲食｜控制血糖減糖尿及併發風險 牛油果合桃10種食物宜多吃

+ 23

流汗、脫水血液變黏稠 導致腦部供血不足

另外，賴睿昕中醫師也提醒，三高患者要特別小心高溫造成的腦部供血不足，因為身體缺乏水分又大量流汗，血脂、血糖增高導致血液粘稠度增加，血流速度減慢，致使腦組織的供血減少，出現頭暈，記憶力不集中，健忘等。

腦部供血不足更容易在老年人身上引發中樞神經退化，出現認知功能、記憶力、思考能力衰退，而阿茲海默症與帕金森氏症，在天氣炎熱又沒有空調的情況下，也可能惡化，這類型的中樞神經退化早期治療是關鍵，如果夏天感覺身體有些許異常，如手會不自覺地顫動等就要特別注意。細微的神經損害，雖可藉現代的肌電圖、醫學影像等檢查進行了解，但並不是所有問題都能經由檢查檢出，部分神經早期退化的潛隱病變，能由檢查而確診的並不多見，多數容易被病人忽略。

神經退化不見得會有症狀的出現，即使有像手指不自覺地輕微抖動、情緒變化、偶發性跌倒等，很容易就被輕忽，導致退化情況越來越嚴重，症狀越來越明顯，等到精密醫學檢查發現有明顯變化時，病情已趨於嚴重。

相關文章：高血壓｜益生菌曬太陽助降血壓？食藥以外血壓自然降15方法戒這些

+ 41

第一時間補充水分 這些中藥化瘀阻、緩解症狀

這種時候首先需要補充水分來降低血液的粘稠度。賴睿昕中醫師表示，中醫通腦竅，化瘀阻的中藥如丹參、天麻、石菖浦、荷葉、紅花來緩解腦供血不足，而三七，葛根具有多種保護血管的功能，它能抑制血小板的聚集，從而有效地防止血液過於黏稠，讓血液流動更加順暢，阻止了供血不足的可能，所以中藥在改善腦部供血不足引起的頭暈痛，失智，與輕微神經退化有很好的緩解作用。

醒腦紓壓消暑飲

材料：天麻5錢、葛根5錢、菊花3錢、淡竹葉3錢、決明子3錢。

作法：將葛根5錢、淡竹葉3錢、決明子3錢放入約3000c.c的水煮滾20分鐘，再將天麻5錢、菊花3錢放入關小火煮10分鐘，放涼即可當平時保健飲品飲用。

天麻久煎則無力，所以要後下，具有穩定降腦壓的功效，菊花疏散風熱、清肝明目也是不能久煮、葛根可以當作中醫的肌肉鬆弛劑，對於頸部的循環非常有幫助，淡竹葉對於清暑熱有非常好的功效，決明子可以消食化積，潤腸通便，預防天氣炎熱引起的腦壓增高。

搭配頭部按摩

可用雙手指腹全頭按摩，然後加強按壓百會穴（兩耳往上交會至頭頂處）、太陽穴（眉尾和眼角之間的凹陷處）、風池穴（在後頸部兩側，髮際與脊椎外側筋處），促進頭部血循，緩解夏天因為溫差造成的頭暈、頭痛。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

高血壓｜一天忘吃藥需補吃？血壓藥、膽固醇藥不用 這藥卻要小心

+ 10

銀髮健康｜身體隨年齡將現12種老化 參考世衛指引學怎健康老化

+ 20

慢性發炎｜紅肉、內臟別吃太多？提防鐵蛋白過高 增患癌中風風險

+ 12

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」