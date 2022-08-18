飲水宜忌｜以茶代水？飲冰水易氣喘？營養師解6疑問教點飲水最好

人人都知道，喝水對身體健康很重要！但可曾想過，要怎麼樣喝水才能真正發揮效果呢？喝太多、喝太少會對身體造成什麼影響呢？



什麼時候補充水分才是最佳時機呢？茶可以取代開水嗎？夏天喝冰水是禁忌嗎？台灣花蓮慈濟醫學中心營養師鄭穎倢整理6大QA，教你正確喝水，喝出苗條、健康以及好氣色。

飲水6大QA教你喝出好氣色（按圖看清👇👇👇）

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Q1：一天該喝多少水？

鄭穎倢表示，每日建議成人飲用6-8杯水（240 ml/杯）或是用體重計算*30=每日應飲用之總水量，可隨著當日安排的活動行程、環境而適度調整，多喝開水除了可以避免血液太黏稠、減少熱量攝取，擺脫肥胖及慢性病威脅外，亦可維持恆定的體溫預防中暑，並藉由排尿、流汗以及排便等方式，清除體內廢物，促進腸胃蠕動進而預防便秘，以及避免尿道發炎，維持身體的健康。

Q2：喝太多水對身體造成的影響？

喝太多水造成血液中的電解質（尤其是鈉）濃度被稀釋。鄭穎倢表示，血清鈉濃度太低稱為低鈉血症，為了平衡細胞內外液的電解質濃度，血液中的水就會滲透進入細胞，造成細胞膨脹以及電解質稀釋。症狀有頭痛、視力模糊、肌肉痙攣、抽搐，罕見的情形下會死亡。水中毒很罕見，馬拉松選手為了怕脫水喝太多水的時候可能發生，這時候預防方式可以改喝運動飲料，補充水分同時補充電解質。

Q3：喝太少可能造成身體脫水？

脫水的原因有腹瀉、嘔吐、發燒、劇烈運動、炎熱天氣、乾燥環境、甚至高海拔都會造成脫水。鄭穎倢表示，口渴是身體需要更多水的訊號，但是口渴機制也有失靈的時候，特別是在激烈運動、嬰兒期、生病或是老年期。

輕微到中度脫水的症狀是口腔與皮膚乾燥，疲乏與肌肉衰弱，尿量減少、尿液深黃、頭痛、暈眩。鄭穎倢指出，如果持續脫水，會造成血液溶質濃度上升，血壓下降，心率上升。身體感覺到血液濃度上升、血壓下降，就會啟動一系列保存水分的步驟，例如強迫腎臟保留水分，減少尿量，但同時仍會有其他途徑流失（糞便、皮膚、肺等），如果持續喪失，就會造成腎衰竭、痙攣、精神混亂、昏迷等，嚴重脫水若置之不顧會導致死亡。

預防隱性脫水方法（按圖看清👇👇👇）

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Q4：每日最佳飲水時機？

鄭穎倢說明，台灣國民健康署特提出「喝開水5要訣」的技巧，並謹記處於高溫環境時，要多補充水分，不要等到口渴才喝，如有需要限水的疾病建議諮詢醫師喝水量。

一、起床一杯水

身體一整晚都沒攝取水分，起床後小口分次慢慢喝一杯300-500ml的溫開水，促進腸胃蠕動、防止便秘。

二、用餐前後配杯水

無論是在家或在外用餐，桌上準備一杯300-500ml的水，餐前或餐後至少半小時分次慢慢喝，取代含糖飲料，避免攝取過多的熱量。

三、外出要帶水

準備500ml以上的水壺，外出運動時隨身攜帶隨時補充水分，增加運動時的血液循環，並避免脫水的發生。

四、製作提味水

可在開水中添加少許檸檬片、各種新鮮水果切片等，或加入茶葉泡製冷泡茶。

五、1,500的水

養成每天喝至少1,500ml水的好習慣，不要等到口渴才喝，且分多次喝、慢慢喝，喝得太急，或一次喝太多，反而會造成身體不適。

Q5：現代人忙碌，時常忘記喝水，或覺得白開水很難喝，寧可喝飲料，對於喝足量的水也有壓力，怎麼辦？

白開水是零熱量的最佳飲品，若覺得白開水很難喝，可在開水中添加少許檸檬片、各種新鮮水果切片等，或加入茶葉泡製冷泡茶，亦可適度飲用無加糖的氣泡水。鄭穎倢建議，生活中可將一天所需要飲用之水量用水壺裝好，放在日常生活中時常看得到的位置，經過看到就飲用，就可督促自己將一天飲水的目標達成。除了白開水外，食物當中的水，包含飲料跟湯品可供應最多的水，若以營養來說，牛奶、豆漿相比汽水或含糖飲料富含優質蛋白質及微量元素。

4款檸檬水功效及製法（按圖看清👇👇👇）

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Q6：茶可以取代白開水嗎？夏天到底能不能喝冰水呢？

鄭穎倢解釋，咖啡和茶含有咖啡因，屬於溫和的利尿劑，每日建議500ml內較不會造成水分不平衡。吃冰可能會讓血管收縮造成頭痛、腸胃消化不良。另外已經有許多研究證實吃冰會讓氣管收縮、哮喘症狀加劇。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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