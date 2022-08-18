三高飲食｜營養師建議抗三高3原則 幾天吃1隻蛋？飲水降血壓？
撰文：中天快點TV
出版：更新：
三高（高血壓、高血糖、高血脂）是許多民眾的困擾，為了改善健康狀況，在飲食上必須多加留意，但坊間存在著相當多的迷思，像是高血脂不能吃蛋、高血糖不能吃澱粉等等，究竟該如何吃才能對抗三高？台灣營養師楊斯涵提出詳細解答。
1. 高血壓：高血壓患者須控制鹽分的攝取，每日建議攝取量為6克，可搭配得舒飲食，並且按時服藥。
4招保持血管彈性（按圖）
+7
相關文章：高血壓飲食｜營養師4招保持血管彈性防中風 多吃2種魚水要這樣喝
2. 高血糖：建議於三餐時間攝取優質澱粉（全榖雜糧），比起完全不攝取澱粉，更能有效維持血糖的穩定性。
3. 高血脂：高血脂患者能否吃蛋？楊斯涵表示若擔心可2天吃1次，而且反式脂肪、飽和脂肪對於高血脂的影響更嚴重，建議少吃油炸食品，並以瘦肉取代肥肉。至於是否需吃素，楊斯涵指出部分素食含有添加物或高油脂，未必是好方法。
想吃得健康預防三高及心血管疾病，不妨看看怎樣實踐地中海飲食法：（按圖了解）
+14
相關文章：地中海飲食｜護心防三高飲食5原則 堅果油脂每天吃4類食物餐餐吃
魚營養｜吃魚聰明抗炎防三高 營養師推3種魚忌這樣煮奧米加3減半早餐時間｜常吃brunch易三高代謝失調？專家教幾時食早餐吸收最好地中海飲食｜護心防三高飲食5原則 堅果油脂每天吃4類食物餐餐吃三高飲食｜三高婦食大白菜3個月降血脂 瘦5公斤小中風症狀不復見香料營養｜減肥防便秘15款高纖香料配菜排名 芫荽第10助降血糖香蕉冷知識｜綠蕉降血糖黃蕉助防大腸癌！專家教2種蕉幾時食最好芋頭營養｜控血糖助防癌4大功效 高纖低熱量芋頭代飯減肥都啱！
延伸閱讀：
【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】