三高飲食｜營養師建議抗三高3原則　幾天吃1隻蛋？飲水降血壓？

三高（高血壓、高血糖、高血脂）是許多民眾的困擾，為了改善健康狀況，在飲食上必須多加留意，但坊間存在著相當多的迷思，像是高血脂不能吃蛋、高血糖不能吃澱粉等等，究竟該如何吃才能對抗三高？台灣營養師楊斯涵提出詳細解答。



1. 高血壓：高血壓患者須控制鹽分的攝取，每日建議攝取量為6克，可搭配得舒飲食，並且按時服藥。

4招保持血管彈性（按圖）

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2. 高血糖：建議於三餐時間攝取優質澱粉（全榖雜糧），比起完全不攝取澱粉，更能有效維持血糖的穩定性。

3. 高血脂：高血脂患者能否吃蛋？楊斯涵表示若擔心可2天吃1次，而且反式脂肪、飽和脂肪對於高血脂的影響更嚴重，建議少吃油炸食品，並以瘦肉取代肥肉。至於是否需吃素，楊斯涵指出部分素食含有添加物或高油脂，未必是好方法。

想吃得健康預防三高及心血管疾病，不妨看看怎樣實踐地中海飲食法：（按圖了解）

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