12星座需謹慎對待合約及合作細節　懷舊氛圍令人熱衷參與文藝活動

撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報8/29-9/4】水星停滯，容易反省及回顧過去，充滿濃厚的懷舊氛圍，留意聯繫上是否有傳遞正確訊息，審視合作關係及合約問題，過往有輕忽之處將一一浮現。金星衝刺，親子之間相處愉快，能為生活帶來樂趣，對外表與時尚有所追求，想要參與演唱會或大型藝文活動。

重要星象：水星停滯、金星衝刺。

工作注意：雙子、獅子、處女、雙魚

雙子：做事態度果斷明確，有助於事情推動

獅子：工作狀態佳，可積極展現創意想法

處女：別自我設限，大膽行事讓人刮目相看

雙魚：工作表現良好，可能遇強人帶來壓力

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桃花注意：巨蟹、天秤、天蠍、人馬

巨蟹：聚少離多，被挑毛病需自我反省

天秤：積極主動點，避免專注工作而疏忽感情

天蠍：個性急躁，讓對方感覺咄咄逼人

人馬：留意對話方式，讓對方難以應付

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財運注意：金牛、水瓶

金牛：改變理財方式，從長計議投資路線

水瓶：嘗試研究新領域，獲得不錯成效

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健康注意：白羊、山羊

白羊：注意腸胃及消化系統問題

山羊：面對及根治復發的老毛病

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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