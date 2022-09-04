呢隻雀係貓扮嘅？日本網民用逗貓棒同貓頭鷹玩 可愛模樣超療癒
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
人家名字裡也有個貓～在香港雖然依法不能無牌飼養貓頭鷹，不過可愛的模樣依然融化了不少人。日本一名飼主就分享了「釣到」一隻貓頭鷹的影片，只見貓頭鷹緊抓著獵物不放，張開翅膀搖搖晃晃的樣子，讓不少人大呼超可愛。
Twitter@mskbazk上分享自家貓頭鷹馬斯克（ムスク）的玩耍影片，當他拿著玩具逗「貓」時，馬斯克便開始用兩隻爪子緊抓不放。當主人慢慢把牠拉起來的時候，雖然馬斯克一度往後倒，還讓翅膀呈現張開的狀態，但依然抓在玩具上沒有鬆手。即使搖搖晃晃不停旋轉，馬斯克看起來被逗得相當開心。
【圖輯】眼仔碌碌超可愛！點圖放大貓頭鷹馬斯克的萌樣以及牠玩逗貓棒的畫面👇👇👇
+16
飼主幽默表示「今天釣到一隻貓頭鷹」，影片曝光後引來網友熱烈回響：「看起來像絨毛玩具」、「有夠可愛」、「貓頭鷹一本釣」，當中也包含來自國外的留言。
【同場加映】2張搵貓相考驗你眼力！8隻喵星人躲貓貓 網民集體眼花只找出3隻（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
海豹巧遇小肥狗以為是同類「1個熱情舉動」證跨物種友誼真實存在女子抱貓上機嚇到隔離位彈起！網民唔嬲反撐貓咪好萌 真相超搞笑網民疑野生捕獲86年前滅絕動物現身南澳 睇落似狗狗但肚仔有個袋馬騮搶食！女遊客食杯麵遭猴子搶劫 滾燙熱湯直淋大腿 下場超慘內地夢幻婚禮「新郎突被當眾搶走」 新娘笑到臉變形一刻瘋傳上網課貓咪亂入鏡頭 老師被指影響形象即炒 告上法院結局大反轉
延伸閱讀：
黑貓窩沙發睡覺「把自己疊成豆腐干棉被」！網驚：我當兵都沒疊這麼方正
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】