呢隻雀係貓扮嘅？日本網民用逗貓棒同貓頭鷹玩　可愛模樣超療癒

人家名字裡也有個貓～在香港雖然依法不能無牌飼養貓頭鷹，不過可愛的模樣依然融化了不少人。日本一名飼主就分享了「釣到」一隻貓頭鷹的影片，只見貓頭鷹緊抓著獵物不放，張開翅膀搖搖晃晃的樣子，讓不少人大呼超可愛。



Twitter@mskbazk上分享自家貓頭鷹馬斯克（ムスク）的玩耍影片，當他拿著玩具逗「貓」時，馬斯克便開始用兩隻爪子緊抓不放。當主人慢慢把牠拉起來的時候，雖然馬斯克一度往後倒，還讓翅膀呈現張開的狀態，但依然抓在玩具上沒有鬆手。即使搖搖晃晃不停旋轉，馬斯克看起來被逗得相當開心。

【圖輯】眼仔碌碌超可愛！點圖放大貓頭鷹馬斯克的萌樣以及牠玩逗貓棒的畫面👇👇👇

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飼主幽默表示「今天釣到一隻貓頭鷹」，影片曝光後引來網友熱烈回響：「看起來像絨毛玩具」、「有夠可愛」、「貓頭鷹一本釣」，當中也包含來自國外的留言。

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