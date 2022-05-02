3歲男童玩沙後「全身發癢」失眠　原來被「恐怖怪蟲」入侵體內

馬來西亞3歲男童Adam Danial在玩沙後，身體奇癢無比，雙掌也疑似「有東西在鑽動」，痛得他夜不能寐、食不下嚥，即使吃了當地醫生開的抗生素，也未見好轉。男童的父母懷疑，兒子可能是在玩沙時，遭寄生蟲鑽入體內，才導致身體出現狀況。而這名可憐的男童也在經過11天的治療後，終於恢復健康。



綜合當地媒體報導，男童的母親Munni Hasan 4月29日在Facebook指出，她在開齋節期間與兒子一起回到鄉下老家，並讓兒子在附近的沙堆玩沙，沒想到兒子隔天就不斷抱怨身體發癢、雙掌疼痛，不過Munni並未在兒子身上看見紅疹。

【圖輯】慎入！馬國3歲童玩沙後被「恐怖怪蟲」鑽入掌手 全身發癢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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Munni並不清楚兒子的身體出了什麼問題，但Adam的健康狀況愈來愈嚴重，不止晚上睡不着覺，就連食慾也受影響導致體重下降。據Adam所述，有一個東西鑽入了他的雙掌，不斷在掌心鑽動，透過皮膚表層也可見到蟲子正在Adam的掌心蠕動。

Munni懷疑，兒子應該是在玩沙後沒洗手，才導致幼蟲鑽入掌心，於是Munni趕緊帶兒子到附近的診所去接受治療。不過，當地醫生懷疑Adam可能只是被蚊蟲叮咬，於是只給他開了一些驅蟲藥，並讓Adam服用3天的抗生素。

然而，到了第6天，Adam的手依舊沒有痊癒，因此Munni只好帶兒子到另一家診所尋求治療。Munni表示：「第2個醫生給Adam開了阿苯達唑（Albendazole）驅蟲藥後，Adam的情況才終於有所好轉，我們明顯可見，他掌心的蟲子已經死去，而且他也不再感到疼痛，唯一的變化就是他手上的皮膚現在變得比較硬了」。

Munni表示，自己分享這個可怕的經驗並不是要恐嚇大家，只是希望各位家長可以吸取前車之鑑，敦促小孩在玩沙後一定要記得洗手：「還好我的Adam現在已經康復了，不過他現在看到沙子就很害怕」。

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