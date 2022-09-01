地板突然冒出一粒粒黑珍珠「唔係倒瀉珍珠奶茶」真身竟是恐怖蟲卵
撰文：TVBS新聞網
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家中突出現「千顆黑珍珠」！澳洲一名母親幫孩子整理房間時，發現地板上冒出大量「黑珍珠」，一顆顆黑亮圓珠目測超過千顆，畫面看了令人起雞皮。該名母親好奇拍下照片貼上網，詢問眾網友該如何處理，沒想到釣出專家回應要她「立即清掉」。
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據英國《每日郵報》報導，澳洲一名母親在社交平台上PO出一系列照片，並透露打開孩子玩具房準備打掃時，發現地上布滿一顆顆宛如黑豆的圓粒，目測超過千顆，她不清楚是什麼東西，猜測可能是動物的卵和糞便「拜託不要是白蟻」，希望眾網友能替她解答，她才決定該如何處理。
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貼文一出，有網友猜測是昆蟲的卵，也有人認為可能只是玩具裡的填充物，不過昆士蘭大學昆蟲學家凱西（Kathy Ebert）看到照片直說，這些黑色圓粒應該是飛蛾的卵，建議原PO立即將所有卵徹底清除，否則過幾天就會孵出毛蟲，接著「整屋都會充滿蟲」。
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