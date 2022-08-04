七國咁亂｜老公細佬個前女友被搞大肚殺上門　經手人身份嚇呆全家

叔仔的前度因懷孕尋上門來，要找「孩子的爸爸」負責，誰知經手人卻不是她的前男友叔仔，卻是這個令全家人意外的人物！



一名本身也在懷孕中的台灣人妻在討論區表示，叔仔前女友說出經手人是誰時，大家也完全嚇壞了，一想到對方孩子將與自己的孩子差不多時間出生，便頭皮發麻。有心水清的網友聽後，則懷疑對方是存心來分家產的，忍不住問：「好奇你家有上億元財產嗎？」

一聽肚內BB爸爸身份全家嚇呆 奶奶最晴天霹靂（點圖看原文全文及網民反應）：

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「我真不敢想像，我老爺已經57歲了，還可以把人搞大肚子，而且對方還是他小兒子的前女友。據那個女人說，今年5月發現懷孕時，就跟我老爺說了，但他一直不理，後來還躲她，所以她才來找我們。我跟我奶奶也是嚇壞了！一直覺得老爺是個顧家老實的好男人，要不是今天她直接殺來我家，我奶奶都還蒙在鼓裏。」

「現在月份大了拿不掉，老爺知道後手機就關機，女人說她不要求多少錢，只要我老爺對她們母子負責！這不就是要錢了嗎？奶奶說她千不該萬不該，在她跟我先生弟弟交往時介紹她進公司，也錯在她們分手後還讓她繼續留在公司。我老公知道後非常生氣，因為現在我懷孕6個多月，她懷孕快5個月，所以兒子出生後會有個小他一點的叔叔，這像話嗎？」

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「我是覺得生下來驗驗看再說，畢竟一條命，但我老公覺得生下來後患無窮，小叔立場尷尬不方便發言，但晚餐前已經收拾好行李搬去朋友家住了。我能理解小叔的心情，去年聖誕節前才剛分手的前女友，隔不到幾個月變爸爸的小三，要是我一定會恨死他們！但現在老爺失聯，奶奶傷心，老公怕多一個人搶財產，根本沒人管他的心情。整個家裏吵的要死！我看我等等也回娘家好了，安胎重要。」

網民留言：︎「生下來，小孩無辜的。」︎「這財產就得保護好。」︎「請奶奶快提告民事賠償。」︎「你小叔的前女友放大招了。當不成他老婆，就當他小媽。」︎「這像話嗎？老少配是常聽過，可是是自己兒子的女友，只有在AV上看過，如果是真的還是驗ㄧ下，到底是老爺還是小叔的，或是另有其人？這女人應該是看上你們家有錢吧！好奇你家有上億元財產嗎？」

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