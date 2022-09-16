英女王逝世｜靈柩竟是空的？英國網民熱議詭異陰謀論　遺體放別處

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）駕崩後，陸續開放世界各國政要，以及一般民眾瞻仰遺容的程序，但是在英國網民卻掀起一種陰謀論，認為女王的靈柩是空的，其實遺體已經存放在其他安全的地方。



根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，在英國育兒網站《Mumsnet》上，一位用戶在14號發文聲稱，聽說女王的遺體不在靈柩裡面，就像女王的祖父佐治五世（George V）在1936年駕崩時一樣。

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對此有網友附和這個看法認為：「確實，如果把遺體從英國的一端，運送到另一端，整個旅程在國際媒體上播出，那恐怖組織要綁架遺體，要求付贖金就容易多了。」

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但是也有網友認為：「遺體已經做了防腐處理，靈柩也是用鉛做的，所以可以防潮、防腐，也因此重量相當重，需要8人扛起靈柩。」

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