日本雪景｜京都近郊3大賞雪秘境不會人迫人　貴船神社點燈超珍貴

冬天到日本玩，不外乎就是北海道、長野縣等等滑雪勝地對吧？不要小看滑雪這檔事，可是需要費盡很大功夫的一項運動，年輕人或許比較適合，若有行動不便的長輩，或是你屬於喜歡安安靜靜欣賞美景的文青們，不妨來京都體驗古都雪景的美吧！



有名的京都雪景，令人馬上想到的就是被白雪化妝過的金閣寺、潺潺小溪旁雪白道路的哲學之道等等，但若嫌位於市內的雪景遊客太多，京都近郊的世外桃源也有你絕對不能錯過的絕景喔！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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日本威尼斯──伊根町舟屋

近年在台灣漸漸有名的伊根町，沿著海岸一棟棟一樓停泊小船，二樓為住家的舟屋，除了夏季有美麗的海上花火，冬天在這個美麗的漁村則會降下潔白的雪，整排舟屋屋頂上覆蓋著白雪，襯著背後海灣的山景，有什麼比這個還夢幻呢？ 伊根町距離京都約兩個半小時車程，最適合的旅遊方式就是體驗一晚舟屋的住宿，享用當地民家的料理，透過可以一覽海灣的窗戶靜靜地與重要的人在舟屋內欣賞這日本獨一無二的景色。

京都合掌村──美山

如果覺得去白川鄉太偏僻，怕會很無聊的話，京都的合掌村絕對是你不二的選擇，屬少數日本既存合掌村村落之一的京都美山，不僅有合掌村，還有每年一月～二月的雪燈籠迴廊活動，以日本獨特被白雪覆蓋的合掌形茅草屋為背景，村人在雪地上做出一座一座雪燈籠，讓在傳統聚落的夜晚也有宛如歐洲的夢幻場景。如果在這個時間來到京都絕對不要錯過了。

京都最美的緣結神社──貴船神社

位於京都右上角搭乘叡山電車可到達的貴船山上貴船神社，夏天有最有名的流水素麵、秋天有夜間點燈，而冬天更是有絕對不能錯過的「積雪日限定點燈」，這是需要當日才曉得是否會有點燈的超級限定燈火，是不是有種「期間限定」的超級珍貴感呢！

若是沒有碰到點燈也沒關係，白天蓋著積雪的參道階梯也是美得不像話，請務必要去看看！不過因為位於山上，請各位一定要做好保暖，不管是有情人跟伴侶一起來，還是單身跟姊妹一起來求姻緣都一定能留下美好的回憶。

未來疫情緩解開放後，大家務必要再次確認這些景點的開放時間是否有變動，以免向隅，這邊先做一些整理給大家，等到時候開放觀光，就趕快來做功課吧！

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