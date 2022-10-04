受傷樹獺媽聞寶寶哭聲拼命爬行急抱子　網民批拍片者：為何不救？

不管是什麼物種，母愛總是令人動容。最近一段影片在網路上瘋傳，一對樹獺母子在森林大火中失散還被狗追，兩度分離之下樹獺寶寶趴在地上大哭找媽媽，樹獺媽媽在遠處聽到寶寶哭嚎，立刻使盡吃奶力氣狂奔到寶寶身邊用力擁抱輕吻牠，感人畫面讓不少網友淚崩。



綜合外媒報導，南美洲玻利維亞貝尼（Beni,Bolivia）近日發生森林大火，一對樹獺母子從森林大火中分別被動保人士救出，身上還有一些被火燒到的傷痕，本來以為逃過火劫得以母子團聚，沒想到在千里達（Trinidad）被安頓的時候慘被野狗追逐又再度分開。

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從影片中可以看到，樹獺寶寶可能是受到極大驚嚇，趴在地上扭動不斷發出哭叫聲，在遠處的樹獺媽媽聽到孩子撕心裂肺的哭叫聲，立刻使盡吃奶的力氣、用牠能發揮的最快速度衝到寶寶面前將牠抱起並給了一個親吻，樹獺母子互相擁抱再度重逢。

這段影片是由當地的動保人士及獸醫錄下來的，不少參與森林大火搶救的工作人員看到這幕都忍不住掉下眼淚。當地獸醫Marco Antonio Greminger Céspedes也將這段影片上傳到個人Facebook上，表示有些網友可能會懷疑他們為什麼拍攝者不救，而是眼睜睜看著樹獺寶寶在原地哭泣，原因是因為獸醫必須讓寶寶留在原地呼喚母親，利用天性讓他們得以重逢。

影片在Facebook及Twitter上瘋傳，至今已有超過57萬人觀看，不少網友都被如此溫馨的畫面感動到，留言表示「母愛真的是最偉大，不管是人類還是動物都一樣」、「看到母子重逢的畫面我哭得跟什麼一樣」、「真的是我看過最感動的親子重逢沒有之一」、「樹獺寶寶哭著呼喊媽媽的叫聲聽到我心都碎了」。

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