考你眼力！網絡瘋傳1張風景照　看似「空無一物」實情暗藏殺機

一名攝影師某日正在拍攝野生動物的照片，不過這張「空無一物」的照片卻引起網友熱烈討論，因為畫面裡頭其實有隻貨真價實的豹，而且離攝影師僅僅幾步之遙。



據外媒《LAD BIBLE》報導，動物攝影師赫曼特達比（Hemant Dabi）當時拍了一張很不起眼的照片，乍看只有一棵樹和散落在路上的土堆。實際上這張照片裡頭卻拍到了一隻豹，完美的潛伏在背景當中，最一開始就連赫曼特自己也完全沒有察覺到對方的存在。

【圖輯】你能找出風景照中的豹嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

赫曼特表示，拍攝當時已經看過那個地方很多次了，但還是完全沒有看到牠，「你不會相信我離牠只有7英尺（約2.1公尺）遠」。會發現隱身其中的豹是因為牠正在警告另一頭豹，隨後並揮舞著尾巴，這時終於才現出原形。

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其實豹一直藏身在樹後方的土堆裡頭，靜靜地監視著赫曼特的一舉一動，就算放大或靠近看仍不明顯。照片在Twitter上瘋傳，不少網友紛紛表示「我以為這在整人，直到看見一隻豹」、「誰能告訴我答案，看一堆土快瘋了」、「花了快5分鐘」。

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