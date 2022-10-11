菲傭偷老僱主$36萬金飾、勞力士錶　陰招被揭下跪認錯　終被重判

聘請外傭要小心選擇！新加坡1名菲傭在72歲老僱主的保險箱及手袋偷走約6.5萬新加坡元（約36萬港元）的金飾和名錶，為免被發現竟加入假首飾魚目混珠，企圖蒙騙老僱主。事件至東窗事發，菲傭即下跪認錯，最終偷竊等5項控罪罪成被判監17個月（1年5個月）。



菲傭若葛琳偷走72歲老僱主約6.5萬新加坡元（約36萬港元）金飾和名錶，偷竊等罪罪成被判監17個月（1年5個月）。（網上圖片）

綜合外媒報道，44歲菲傭若葛琳獲聘照顧七旬老僱主夫婦，惟她自2021年5月起，從老僱主保險箱及手袋等偷走首飾典當。由於若葛琳知道老僱主把保險箱的鑰匙藏在抽屜，故每次犯案後都會將鑰匙放回原處，避免被發現。

至今年6月7日早上，老僱主打開保險箱要取護照，才發現財物不翼而飛，隨即報警。警方調查後成功取回所有被當掉的首飾和名錶，若葛琳則被控盜竊、轉移贓物等5項控罪。

案情指，若葛琳在2021年5月至今年3月間，偷走老僱主共21件首飾，並當掉其中20件套現約1.78萬新加坡元（約10萬港元）。若葛琳也偷走3隻總值約4.5萬新加坡元（約25萬港元）的勞力士手錶，以及1760新加坡元（約1萬港元）的現金和外幣，所有財物總值約6.5萬新加坡元（約36萬港元）。

若葛琳從老僱主保險箱及手袋等偷走首飾典當。（網上圖片）

老僱主表示，一開始發現保險箱內的現金不見了，於是檢查首飾，才發現部份金飾和名錶同樣不翼而飛，並有假首飾混合其中。老僱主估計賊人是同住的若葛琳，「我問她時，她起初不願承認，後來才下跪認錯」。

老僱主又說，若葛琳在她家工作了9年多，自問一家人平日待她不薄，視她為一份子，「我們每年都會替她慶生，幾乎每年出國旅遊也會帶上她」，沒想到會發生這些事情，認為主因是自己太相信女傭。不過老僱主表示，雖然對對方感到十分失望，但還是選擇原諒。

若葛琳庭上求情時眼泛淚光，稱對自身所為感到愧疚，希望向老僱主一家道歉，也希望法官從輕發落，讓她盡快回國與家人團聚。最終若葛琳偷竊等罪罪成，判監17個月（1年5個月）。