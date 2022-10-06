微博瘋傳用3張濕紙巾輕鬆殺曱甴　網民實測好有用卻暗藏後顧之憂

蟑螂對許多人而言是避之唯恐不及的生物，消滅蟑螂除了用拖鞋和殺蟲劑，現在有網友分享只要用紙巾就行了。



一名網友在微博分享，他在浴室牆壁上發現一隻大蟑螂，於是抽了三張紙巾，在水槽裡浸溼後，對著牆上的蟑螂直接「啪」地整坨扔過去，蟑螂頓時被濕透的紙巾包著無法動彈。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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這支影片已累積290萬觀看人次，引來不少網友吐槽：「問題是…之後要怎麼從牆上弄下來？」、「我怕我連扔都扔不準」、「要是沒扔準，你家就會多了一台戰鬥機」、「用拖鞋更快吧」、「還沒來得及把紙弄濕牠就衝過來了」、「這需要一定程度打靶功力呀」、「不成功便成仁」，不少人建議直接去買殺蟲劑噴比較快。

先前有網友分享不需要用到殺蟲劑就能抓蟑螂的方法，他將過期維力炸醬倒掉，沒有清洗空罐就直接放在後院，過了一個晚上罐子裡竟然有10幾隻超大隻的死蟑螂。他解釋原理是空罐香味殘留吸引蟑螂，再加上罐子裡有油會滑，蟑螂進去後就爬不出來，重點是蟑螂氣孔被油脂封閉就會死掉。若沒有炸醬罐也可以放一些蟑螂愛的東西在裡面，然後再倒些油進去，也是能有同樣效果。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】