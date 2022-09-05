家居防蟲｜趕曱甴唔一定用殺蟲劑 3步驟製天然精油用洗衣粉都得

香港濕熱的夏天，就是昆蟲滋生的季節，例如曱甴、蚊子等也是經常出沒，令人非常困擾。許多人會使用含化學成分的殺蟲劑來滅蟲，但若在家中長期使用，味道刺鼻又久久不散，難免會對身體有害。其實利用天然的植物精油一樣可趕走害蟲，氣味較清新之餘更是對身體無害。



現時市面上大部份殺蟲水常見成份為氯菊酯、苯氰菊酯、氯氰菊酯及炔咪菊酯等，而且相對專業用的殺蟲水而言，這些家居用的殺蟲水本身亦已具有「Ready to use」、「Quick knockdown」的性質，只是毒性及殘留性相對較低，一般只要在空氣流通的地方使用，亦已足夠安全。

但部份人對化學成份出現皮膚敏感等症狀，而利用天然植物精油一樣可趕走害蟲，氣味較清新之餘更是對身體無害。

▼天然驅蟲精油DIY做法（按圖👇👇👇）

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家居滅蟲環保有法！

如果在家中見到曱甴，除了精油還有6招妙法可以驅走牠們。

洗衣粉



將洗衣粉灑在曱甴會出沒的地方，曱甴吃了以後就會死亡。

肥皂水



若擔心殺蟲劑對氣管不好，可以使用稀釋的肥皂水殺死曱甴，曱甴出現後用肥皂水噴灑曱甴，直到翻肚，因為肥皂水會堵住曱甴的呼吸器官。

製作陷阱



將一個1.5升的汽水罐剪開上面1/3的部分，然後倒過來放在瓶身呈漏斗狀，在瓶內裝上肥皂水，放在曱甴經常出沒的地方，曱甴掉進來就會被肥皂水堵住呼吸器官窒息而死。

自製環保誘餌



將糖和梳打粉或硼砂以1:1的比例混合放在碟上，並放在微波爐後方、雪櫃後方或洗手盆下方等蟑螂會出現的地點，曱甴食用後會致死。

斑蘭葉



將多片斑蘭葉綑綁在一起，放在家中櫥櫃、衣櫃、車上或家中角落處，不但能夠保持室內清香，還能夠讓曱甴退避三舍。

曬乾的橙皮或檸檬皮



將曬乾的橙皮或檸檬皮放置在蟑螂經常出沒的地方，不但能夠當中天然除臭劑，還能夠驅趕曱甴。

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